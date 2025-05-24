特朗普揚言上調關稅至50%　歐盟：談判非威脅而是互相尊重

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月23日預告6月1日上調對歐盟的關稅至50%，迫使歐盟與美國盡快就貿易談判達成協議。歐盟同日回應指，華府在談判上應該帶來尊重，而不是威脅。



路透社報道，歐盟貿易事務專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）在社交平台X發文，稱歐盟與美國的貿易屬空前絕後，並且必須由互相尊重而非威脅所引導，強調歐盟已準備捍衛利益。

目前歐美雙方的談判陷入僵局，華府要求布魯塞爾方面讓步，向美國企業開放市場；歐盟方面則希望達成雙贏的協議。歐盟輪任主席國波蘭副經濟部長Michal Baranowski,稱，歐美雙方仍在談判，估計談判將持續到7月初。

波蘭又認為部分公眾場合的重要言論並不等於美國政府的行動，指關稅威脅是談判手段。荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）則指，與美國談判時，關稅「有升有跌」；法國貿易部長聖馬丁（Laurent Saint-Martin）批評，特朗普的言論無助談判。

美國財長貝森特（Scott Bessent）同日為特朗普的言論「解話」，指期望特朗普50%的關稅威脅能夠「激起歐盟與華盛頓的談判熱情（light a fire under the EU）」。他還預計華府很快將再與中國進行面對面的貿易談判。

據路透社報道，貝森特對霍士新聞表示，美國和加拿大的貿易談判很順利。其他國家也一直在真誠地提出貿易提議，且與其中一些國家的談判已取得進展，包括印度等亞洲國家提出了一些「非常有趣的建議」。

2025年5月9日，瑞士日內瓦，美國財長貝森特（Scott Bessent）出席美國與瑞士的雙邊會談。（Reuters）

他稱相信特朗普認為歐盟的提議不同於其他重要貿易夥伴，且一些歐盟成員國表示他們不清楚歐盟委員會從布魯塞爾向美方提出的方案：「我希望這（50%關稅威脅）能提升歐盟的積極性。歐盟存在集體行動問題，它的構成有27個國家，卻由來自布魯塞爾的單一組織代表。」

據彭博社報道，貝森特還稱特朗普2月曾下令成立的主權財富基金計劃暫停。此前特朗普表示，美國進口關稅收入可以作為該基金的基礎，或用以收購Tik Tok。

圖為2025 年 5 月 11 日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後，向媒體發表講話。 （Keystone/EDA/Martial Trezzini/Handout via REUTERS ）

特朗普4月宣布對全球徵收「對等關稅」，後又暫停實施90天。對此貝森特補充道，在未來幾週內、暫停期滿之前將達成「幾項重大貿易協議」，並預計中美將再次面對面談判。