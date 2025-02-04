特朗普命設主權基金或收購TikTok　料未來24小時與習近平通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於2月3日簽署一項行政命令，命令財政部和商務部成立一隻主權財富基金（Sovereign wealth fund），稱基金可能用以收購TikTok。至於針對中國加徵關稅問題，稱料24小時與中國對話，但警告或提高至10%以上，又形容是推動中美貿易關係更加平衡的「第一炮」。路透社引述白宮發言人稱，特朗普和中國國家主席習近平將在未來數日內通話。



2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

路透社稱，該主權基金的具體運作、如何融資等細節尚不清楚，但特朗普過去曾稱，可透過關稅和其他手段來籌集資金。美國財長貝森特（Scott Bessent）l向記者表示，當局會在未來12個月內完成有關計劃。

據國際主權財富基金論壇（International Forum of Sovereign Wealth Funds）稱，全球有超過90個此類基金，管理的資產超過8萬億美元。

TikTok在美國擁有約1.7億用戶，前總統拜登（Joe Biden）簽署了一項由兩黨通過的國會法案，定於1月19日限期前，TikTok須獲中國母公司字節跳動出售分拆，以減低對美國的國家安全威脅。

特朗普1月20日上任後簽署行政命令，要求將該法的實施延後75天。他此前曾表示，正在與多名有意收購TikTok的人士洽商，並可能在2月對該程式的未來做出決定。

特朗普宣布對多國進口商品加徵關稅，引起全球關切。圖為美國新澤西州（New Jersey）的貨運港口。（Reuters）

另針對巴拿馬運河問題，特朗普指美國與巴拿馬已就「一些事情」達成一致，但未提出細節，他並計劃在7日與巴拿馬官員進行通話。

特朗普2月1日簽署行政命令，宣布對加拿大、墨西哥及中國進口商品加徵關稅。其中加、墨為25%，中國為10%。他3日表示，已與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）達成協議，雙方立即暫停向對方實施加徵關稅措施一個月，但與加拿大及中國尚未有緩解跡象。