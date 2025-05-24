劍指Beyoncé？賀錦麗競選期間獲眾明星助選　特朗普倡調查

在2024年美國大選期間，多位明星為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）站台助選，或在集會活動上表演，美國總統特朗普（Donald Trump）最新在5月19日稱，將提議對賀錦麗（Kamala Harris）在競選期間獲得的名人助選展開「重大調查」，質疑這些名人「非法獲得報酬」。



特朗普在社交網站Truth Social發表帖文提出有關質疑，他並直接點名數位名人，包括樂壇天后Beyoncé、名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey，又譯奧普拉）、搖滾明星Bruce Springsteen和愛爾蘭樂隊U2主音Bono，但據美媒Rolling Strone指，Bono並沒有參與去年賀錦麗的競選活動，懷疑特朗普點錯名。

9月19日，賀錦麗與美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）在密歇根州出席選舉活動。（Reuters）

特朗普在帖文稱，「（總統）候選人不允許支付他人助選費，而賀錦麗卻這樣做了，且以娛樂費用作為偽裝。我將要求對此事進行重大調查。」

美國廣播公司（ABC）報道，賀錦麗競選團隊曾分別向Beyoncé、奧花雲費和Bruce Springsteen的製作公司支付費用，奧花雲費與Beyoncé的母親後來先後表示，這些費用只用於支付相關製作成本，否認收取任何個人費用。

Beyoncé的母親Tina Knowles當時指，有關Beyoncé收報酬助選的說法是謊言，Beyoncé還要自行支付自己與團隊的飛機航班費用。

報道又引述競選法律專家表示，聯邦選舉委員會沒有規定禁止競選活動向名人支付助選費用，且只要這些付款得到適當披露，就不會像特朗普所說的那樣被視為非法。