特朗普上場後減資助、提高簽證難度　美國陷學術人才流失危機

美國總統特朗普（Donald Trump）政府上場後，與多家大學爆發矛盾，最新有哈佛大學（Harvard University）陷入遭禁收留學生的風波。《經濟學人》5月21日刊文談到，特朗普政府削減研究資助、研究員又更難獲得簽證，使得許多來自外國的科學家都忐忑不安，美國陷入學術人才流失危機。



2012年起入職美國西北大學（Northwestern University）、2014年成為美國公民的經濟學家Matthias Doepke指，他已在今年4月辭職，並轉到倫敦政治經濟學院任教，原因就是特朗普上場，他指「特朗普政府正對美國科學界施壓，取消撥款、吊銷研究人員簽證，並計劃大幅削減美國最大科研資助機構的經費。」

2025年5月16日，阿聯酋阿布達比，美國總統特朗普（Donald Trump）在中東行的最後一站出席一個商業論壇。（Reuters）

文章談到特朗普政府自1月執政以來取消數以千計的研究經費項目，根據網站Grant Watch統計，至少25億美元的經費已遭取消，讓研究員面臨無薪情況。政府還有意再削減2026年的科研支出預算，須經國會批評，若然新預算經通過，逾8萬研究員有機會失去飯碗。

文章也指出簽證問題，在2025年首4個月，至少1800名留學生或新畢業生的簽證遭無故吊銷，然後在4月恢復，但也有不少資深科學家稱，準備赴美的新研究人員很難獲得簽證。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

外國欲招攬在美人才

在科學界遭勒令「瘦身」下，此舉被指對美國造成深遠影響，削弱其在全球科學研究領域的地位。如今，愈來愈多在美國的科研人才忐忑不安，正考慮離開美國。

外國則希望招攬這些人才，據報法國政府已計劃推出政策，歡迎美國科研人員前往當地工作，一些歐洲、亞洲國家的研究機構也正向他們招手，期望能延攬從AI人工智能到生物醫學等領域的專才。