哈佛大學vs特朗普風波：臨時禁制令維持約1週　下一步取決於法院

美國特朗普（Donald Trump）政府與哈佛大學（Harvard University）的矛盾愈見升級後，5月22日宣布禁止哈佛招收留學生，哈佛23日隨即入稟法院，獲批臨時禁制令，暫時叫停政府的行動。法院下週將再次舉行聆訊，以決定是否發布初步禁制令。



這場法律戰將牽動哈佛數以千計留學生的去向，備受注目，據美媒指，美國地區法官伯勒斯（Allison Burroughs）批出的臨時禁制令大約會持續一週，除非法官再透過批出初步禁制令（preliminary injunction），以無限期延長禁制令，初步禁制令可以阻止政府採取行動直至訴訟有最終決定。

法官伯勒斯如今已排期於5月27日（下周二）舉行案件狀態聆訊（status hearing），並於29日（下周四）再次舉行聆訊，以決定是否發布初步禁制令。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）的校園中行走。（Reuters）

若然法官任由臨時禁制令失效，那麼政府將可以再次取消哈佛大學的SEVP認證，即禁止其招收留學生。

美媒引述法律專家指「目前哈佛大學可以繼續招收這些留學生，但更大的問題仍需在法庭上解決。」

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

這場官司勢必也會引來其他美國大學的注意，以了解政府是否有權力阻礙其他院校招收留學生。據《紐約時報》統計，除了疫情期間外，美國院校招收留學生數目在過去20年大致持續上升。

在2023年秋季，哈佛留學生佔總學生的比例約28%，其他比例更高的院校包括伊利諾理工大學（51%）、卡內基梅隆大學（44%）、哥倫比亞大學（40%）、紐約大學（37%）等。