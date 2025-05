世貿前歐盟代表團團長：特朗普視談判如零和遊戲　歐盟或被迫反制

2025全球繁榮峰會(Global Prosperity Summit)自19日起一連三日於香港舉行,英中貿易協會主席古沛勤、前世界貿易組織及聯合國擔任歐盟代表團團長約翰 · A · 克拉克(John A. Clark)、DeepLearning.AI 創始人吳恩達(Andrew Ng) 等各界專家受邀蒞臨富麗敦海洋公園酒店或遠程參與專題討論,涉及貿易戰、人工智能等熱點議題。

克拉克周二於會後接受記者採訪時談及美國與歐盟正在進行的關稅談判,他認為,歐盟不會接受美國維持任何關稅,恐怕難以與美國達成協議,最終不得不像中國一樣採取報復性措施。



零和遊戲

在被問及歐盟在貿易談判中的潛在立場時,克拉克稱:「答案很簡單,歐盟不會接受與美國維持任何關稅。我們會堅持零(關稅),甚至連餘下的10%(基礎關稅)也不接受。」克拉克表示,歐盟在貿易問題上足夠強大,而美國現在就像《教父》電影中的黑幫首領Vito Corleone一樣,威脅對手若不交錢就一把燒掉他們的餐廳,而這對歐盟並不起作用。

美國政府目前正對所有進口鋼鐵、鋁和汽車徵收25%的關稅,以及一項10%的基準關稅,如果到了7月初、90天暫緩期雙方仍未能達成協議,美國則還要對歐盟家政額外的對等關稅。

專題討論期間,克拉克向台下觀眾問及,是否讀過特朗普1987年出版的著作《交易的藝術》(英語:Trump: The Art of the Deal)。他稱,書中的觀點用一句話即可概括——「我贏了,你輸了。」克拉克指,在特朗普看來,貿易談判就是一場零和遊戲,雙方必有一個輸家、一個贏家。但這種「威懾」的手段對歐盟並不起作用。

在世界經濟論壇區域貿易與地緣政治中心負責全球數字貿易的西蒙 · 萊西(Simon Lacey)亦表示,從70至80年代在紐約曼哈頓從事房地產買賣時到現在,特朗普的作風都沒有變化,但這種威脅的手段也毀掉了美國的信譽。

歐盟此前提出一系列讓步措施,包括對進口貨品降低監管門檻、共同努力遏制中國的產能過剩,最近則有報道指,歐盟提議增加對美國天然氣、半導體等領域的投資,但同時也威脅,若談判失敗,歐盟將對美國價值950億歐元的商品徵收關稅,被美國政府指為挑釁之舉。

目前雙方談判進展緩慢,特朗普上周在中美達成初步貿易協議後更立即把矛頭指向歐盟,稱:「歐盟在許多方面比中國惡劣得多。」

若論輸贏 中國算是贏家

經過日內瓦會談,中美經貿官員達成初步協議,把相互的「對等關稅」及「對等報復」押後90天,中國對美國關稅驟降至10%,美國對華關稅則大幅減至30%,留待進一步經貿談判。由現階段情況看來,克拉克表示,貿易戰中沒有贏家,如果一定要分輸贏,那會是中國:「因為他們讓特朗普攤牌了。他們強勢反制。這是美國懂得的唯一一種語言。而我認為他們這樣做是完全正確的。」

西蒙 · 萊西(Simon Lacey)則直言,「特朗普眨眼(blinked,形容退縮)了,這是日內瓦所發生的。」

圖為2025 年 5 月 11 日,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)和美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)在瑞士日內瓦與中國進行貿易談判後,向媒體發表講話。 (REUTERS )

中歐關係

中美之間的貿易戰雖然降溫,但中方仍在密切關注美國與日本、歐盟等傳統盟友的談判,許多人指出其他國家或跟特朗普政府達成對中國不利的協議,作為向美國做出的讓步或示好。

但克拉克認為,美國或許試圖會就此向歐盟施壓,但如今美國已經失去信譽,與歐盟之間沒有信任可言。他說:

歐盟不會在美國與中國之間做選擇,不會被迫與中國交惡。他為什麼要這樣做?或許更小的國家覺得不得不這樣做,但歐盟是世界最大的貿易集團之一,我們不需要做選擇。

克拉克補充,歐盟將希望在今年,也就是中歐建交50周年之際,找到更多能與中國合作的領域,雙方將能夠付出實質努力,來改善中歐過去五年來僵持不下的關係。「我過去曾說,直到一年多以前,歐洲距離美國3500英里,距離中國7000英里。在政治和經濟政策的光譜上,三方的關係也十分類似。但這已經徹底改變了。」