加沙兒科醫生返工收噩耗　家中遇襲十子女九亡

以軍加強對加沙攻勢，南部的汗尤尼斯（Khan Younis）一處住宅周五（5月23日）遇襲倒塌，建築中一個家庭11人中9死，死者均為孩童。他們這一家被運往附近納賽爾醫療中心（Nasser Medical Complex）中專注兒科的Al-Tahrir醫院治療，這個家庭中的母親Alaa al-Najjar亦是在急診室當值的兒科醫生，不幸在院中迎來受襲送醫的家人，11名至親中僅有丈夫Hamdi與瘦小的11歲幼子Adam生還。



綜合外媒報道，加沙衛生部主管Muneer Alboursh描述當日情況，指Hamdi在事發早晨駕車將妻子Alaa送到醫院上班，未料返回家中後不久就遭到襲擊。

2025年5月23日，加沙地區，圖為救援人員在Alaa al-Najjar遇襲成為廢墟的家中抬出一具遇難者的遺體。（Reuters）

接診的英國外科醫師Graeme Groom指他們一家嚴重受創，Hamdi頭部有穿透性損傷，而Adam左臂近乎斷掉，遍體鱗傷。他強調Hamdi同樣是一位醫生，並無政治與軍事背景，而「Adam雖然活著，但在手術台上像極了一個失魂的小孩」。

以軍指汗尤尼斯危險，還在當日展開行動前疏散平民，稱空襲擊斃數名被指在汗尤尼斯地區中曾在以軍部隊附近建築物中遊蕩的疑犯，還在周六聲明，稱過去一天內攻擊加沙逾100個目標，並指將對平民受襲的事件進行調查。

同為前來援助加沙的醫生Victoria Rose收到現場影片，描述畫面中「孩子們全身燒焦，難以直視」，英國廣播公司證實Muneer Alboursh轉發的影片，其中有燒焦的屍體從遇襲倒塌的建築中被挖出。

2025年5月24日，加沙地區，圖為Alaa的丈夫Hamdi遇襲後送到醫院接受治療，目前躺在病床上靜養。（Reruters）

美媒引述醫院Alaa的同僚指，Alaa仍在醫院繼續工作，並定期檢查丈夫和唯一倖存的孩子的病情。

法媒引述Alaa的親屬Youssef，他在影片訪問中崩潰哀訴，直言：「放過我們吧！我們懇求所有國家、國際社會、各界民眾、哈馬斯，以及所有派系，給我們一點憐憫，我們真的快被流離失所與飢餓逼瘋了，真的夠了！」