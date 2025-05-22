無國界醫生：以色列蓄意令加沙窒息 操控人道援助攻撃醫療系統

過去一星期，以色列加強在加沙的地面軍事行動、加劇空襲並發布大規模撤離令，導致當地至少20間醫療設施損毀，部分更被迫完全停運。加沙民眾亟需醫療援助和救援物資，以色列當局近日雖允許人道援助進入加沙，但數量之少，僅是假裝封鎖已結束的煙幕。無國界醫生強調，以色列必須停止蓄意掐緊加沙命脈和摧毀其醫療系統，此乃種族清洗行動的基礎。



以軍操控人道援助 限制援助物資入境

據聯合國統計，在2023年10月戰爭爆發前，每天有多達500輛運載援助物資的貨車進入加沙。然而，目前每日僅有100輛車獲准入境，遠遠不及應對當前嚴峻的人道危機。無國界醫生在汗尤尼斯（Khan Younis）的緊急項目統籌夸薩（Pascale Coissard）表示：「數月以來，以色列當局實施密不透風的封鎖，其後只允許數量少得荒謬的援助物資進入，顯示出該國企圖規避使加沙民眾挨餓的指控，但事實上只是讓人們苟延殘喘。這計劃是將操控人道援助成為以軍達成更大軍事目標的工具。」

納賽爾醫院在兩個月三次遭受襲擊，以軍正持續剝奪加沙民眾獲得醫療護理的可能性。（無國界醫生）

醫院屢遭轟炸 藥房重創加劇物資短缺

與此同時，以色列當局繼續猛烈攻擊加沙的醫療設施。在南部的汗尤尼斯，無國界醫生工作的納賽爾醫院（Nasser hospital）於兩個月內三度受襲。該院大樓於周一（19日）清晨遭一枚炸彈擊中，位置距離深切治療部和住院部僅百米之遙；同日的空襲亦重創該院的藥物倉庫，令本已因長期封鎖而短缺的醫療物資變得更為稀缺。

為減低醫護人員受襲的風險，無國界醫生被迫暫時關閉納賽爾醫院的門診部、供病人手術前等候以及手術後恢復的鎮靜室，並停止物理治療與心理健康工作。然而，物理治療與心理健康支援對燒傷者來說至關重要，而這類病人大多是兒童。襲擊醫療設施等同剝奪民眾獲得醫療護理的權利。

加沙地帶備受戰火摧殘，民眾亟需救援物資，以色列當局卻限制物資入境，蓄意掐緊加沙命脈。（無國界醫生）

醫療設施被迫撤離 民眾失去醫療援助

以色列軍隊擴大地面軍事行動，發布廣泛的撤離令，進一步削弱加沙民眾就醫的機會，亦限制了無國界醫生提供醫療護理的能力。5月15日，以色列當局下令位於加沙市的謝赫拉德萬（Sheikh Radwan）基礎醫療護理中心撤離，導致該中心關閉。此前，當地衞生部團隊曾在無國界醫生支援下在該設施支援當地約25萬人的醫療需求，每日進行約三千次診症；該中心已是區內最後一間能全面運作的公共基礎醫療護理診所。

另外，無國界醫生位於戴爾巴拉赫（Deir Al Balah）的哈克爾（Al Hakker）診所亦自5月19日起因撤離令被迫關閉。此前，組織的團隊在該診所每天提供超過350次診症，包括兒科、產前與產後護理、心理急救，以及門診營養治療等範疇。組織目前被迫只能在阿塔爾（Al Attar）與馬瓦西診所內的急症室，維持基本救命護理。

納賽爾醫院於周一（19日）受襲，藥物倉庫遭重創，加劇醫療物資短缺情況。（無國界醫生）

據「現場管理小組」（Site Management Cluster）估算，在5月15至20日期間，已有逾138,900名加沙民眾被迫流離失所。其中以色列在5月19日發布的撤離令，覆蓋納賽爾醫院邊界外算起的幾乎整個汗尤尼斯東部地區，迫使居民立即逃往馬瓦西（Al Mawasi）地區。

北部公立醫院全面停擺 床位不足應付病人需求

加沙衞生部表示，自印尼醫院（Indonesian Hospital）遭圍困後，加沙北部地區所有公立醫院現已全面停擺，不少傷者只能前往無國界醫生位於戴爾巴拉赫的前線醫院求醫。在過去幾天，該院的床位使用率已升至150%，迫使醫院增派人手，並增設至少20張病床。根據聯合國資料，目前整個加沙地帶僅剩約一千張可運作的病床，而戰前的病床總數為3,500張。

無國界醫生再次呼籲立即停止針對平民和醫療設施的攻擊，並允許充足的援助物資進入加沙且能送達真正有需要的人手中；以色列的盟友亦必須全力施壓，確保加沙的極端緊急狀況得以緩解。