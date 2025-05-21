在加沙尋找食物的父親：我們的孩子正慢慢死去

在戰火持續、援助受阻的現實下，加沙的人道危機正在逼近臨界點。



路透社報道，39歲的哈瓦（Mahmoud al-Haw）是四個孩子的父親。他每天的主要任務，就是穿梭在各個廢墟中，或是在慈善廚房前排上數小時，在相互推搡的人群中，揮舞鍋碗瓢盆只為搶到一碗熱湯，讓全家人果腹。

哈瓦說：「我有個生病的女兒，但我什麼都給不了她。沒有麵包，什麼都沒有。」「我從早上八時就在這兒，為六個人拿到一份飯，結果這份連一個人都吃不飽。」

哈瓦的處境只是加沙危機的縮影。自以色列3月起全面封鎖加沙以來，當地醫療、糧食與燃料供應幾乎中斷，230萬居民陷入嚴重人道困境。儘管星期一（5月19日），以色列在國際施壓下，允許部分救援卡車入境，但聯合國稱，截至星期二（20日）晚上，物資仍未成功分發給人們，援助仍停滯不前。

同時，以軍上周宣佈對哈馬斯發動新一輪大規模軍事行動，地面與空中攻勢持續加劇。據當地醫護人員統計，過去八天已有逾500人死於空襲。加沙衛生部門則說，自戰事重啟以來，已有超過5.3萬人死亡。

以色列否認加沙面臨饑荒，堅稱封鎖旨在防止援助被哈馬斯截取，哈馬斯則反駁稱以色列正將飢餓作為戰爭手段。面對各方指責，美國等以色列傳統盟友也開始對其立場轉趨保留，法國、德國和英國更公開批評當前局勢「無法接受」。

哈瓦一家原本就生活拮据，如今更加無力。他的女兒患有心臟病和哮喘，侄女則需依賴輪椅。他住在賈巴利亞一間狹小公寓裏，每天步行數小時尋找食物。即便帶回的只是一碗扁豆湯，他也會將其分成幾碗，端給兄弟與自己的孩子。

哈瓦說：「感謝真主，如你所見，這就是早餐、午餐和晚餐。感謝真主。」此前一天，他們全天沒吃上一口飯。

「我希望每個人都能伸出援手。我們的孩子正在慢慢死去。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

