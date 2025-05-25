旅日四隻大熊貓返華倒計時　最後一日室外展出遊客不減

目前旅居日本和歌山縣的四隻大熊貓「良濱」、「結濱」、「彩濱」和「楓濱」即將在6月底返回中國。根據檢疫與行程安排，今日（5月25日）是牠們在野生動物主題公園「冒險大世界」中室外展覽的最後一日，但遊客依舊不減。



日本放送協會（NHK）報道，有前來觀看大熊貓的20多歲年輕女子指，在室外看到大熊貓體驗很好，甚至能聽到牠們咀嚼竹子的聲音，為牠們被迫轉入室內活動感到沮喪，但期待能在牠們離開前透過玻璃幕牆再一次面見牠們。

園方預料在6月27日為牠們舉行歡送會告別，意味着今天結束後，距離牠們返華就進入一個月的倒計時。從明日起直至牠們返華，遊客僅能透過室內的玻璃幕牆看見牠們玩樂，再難親身近距離與之接觸，不再如今日一般在室外的遊樂場地玩耍。

這四隻雌性大熊貓之中，最為年長的就是24歲的良濱，是第一只在日本出生並長大的大熊貓，育有10隻後代，包括連同一起返華的3隻大熊貓，其中最年幼的是4歲的楓濱。