旅日高齡大熊貓永明回國後離世　和歌山主題公園設公眾悼念

旅日大熊貓永明2023年返回中國終老，惟在1月以32歲高齡離世。永明生前長期生活的日本和歌山白濱町主題公園冒險大世界（アドベンチャーワールド，Adventure World）2月15日在園內設悼念區，不少民眾到場獻花。



冒險大世界14日在社交平台X公布永明在家鄉離世的消息，指牠由今年1月起出現疲倦和食慾不振情況，雖然獲醫療團隊全力協助治療，惟牠最終因為器官衰竭離世。

日本熊貓保護協會15日在社交平台X上載多張永明在日本時期的照片，稱牠以32歲高齡逝世，相等於人類的過百歲人瑞。

永明在1992年9月14日出生於北京動物園，並在1994年9月6日獲選為與中日共同繁殖研究計劃，轉到和歌山白濱町的冒險大世界，除了成為園內的明星外，亦一共成為16隻熊貓的父親，因此有「超級父親」之稱。

日本放送協會（NHK）報道，永明的離世消息傳出後，很多遊客15日到園內的悼念區合十獻花。有民眾戴上熊貓帽子送別永明，一名60多歲男受訪者表示，永明是自己第一次見到的熊貓，形容對方趴著睡覺的可愛樣子令自己留下深刻的印象，認為永明是他最喜歡的熊貓。

冒險大世界指獻花台會暫時保留，並感謝大家的心意。