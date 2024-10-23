台軍方證實：遼寧號航艦編隊昨晚駛行台海

台灣軍方今（23）日凌晨發布新聞稿指出，解放軍遼寧號航空母艦編隊於昨夜（22日）由東沙附近海域北駛，經過台灣海峽，台軍以聯合情監偵系統全程嚴密監控，並進行適當的警戒應對。



台媒《中央社》報道，台防部曾於本月13日公告，遼寧艦編隊當時進入巴士海峽海域，並預測其可能在西太平洋展開活動。隨後，北京在次日（14日）宣布展開「聯合利劍-2024B」軍事演習。據台灣軍方透露，遼寧艦編隊於軍演期間在台灣東南海域，並進行殲-15艦載機的起降演練，對台灣東部空域進行巡航。

海軍遼寧艦編隊遠海實戰化訓練期間，遼寧艦（左）在進行補給。（新華社）

台防部情次室次長謝日升中將當時的記者會中指出，「聯合利劍-2024A」是針對可能援助台灣的盟國進行「反介入/區域拒止」（A2/AD）演練，而「聯合利劍-2024B」則是模擬解放軍具備從海上對台灣施壓的能力。

數日後，美國及加拿大兩艘軍艦10月20日穿行台海，引起各方關注。對此，解放軍東部戰區發言人李熹批評美加此舉滋擾攪局，破壞台海和平穩定，強調解放軍會堅決捍衛國家主權與地區穩定。

緊接著，福建平潭海事局後於10月21日發布航行警告，指出牛山島沿海將於22日進行實彈射擊演練，時間為上午9時至下午1時，並警告禁止船隻進入相關海域。當晚，遼寧艦編隊則由東沙海域北駛，穿越台灣海峽。