加拿大總理卡尼率新內閣宣誓就職　李強致電祝賀稱重視兩國關係

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於5月13日公布新內閣名單，並率領新內閣在渥太華總督府宣誓就職。卡尼的辦公室發聲明中稱，新政府將與美國建立新的經濟和安全關係，並為加拿大建設更強大的經濟，稱其團隊將以迫切性及決心執行任務。中國國務院總理李強同日致電卡尼，祝賀其就任加拿大總理。



圖為2025年5月13日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）率領新內閣宣誓就職，出任工業部長的趙美蘭（Melanie Joly）與卡尼交談。（Reuters）

圖為2025年5月13日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）率領新內閣宣誓就職，阿南德（Anita Anand） 宣誓就任外交部長。（Reuters）

28名部長少於杜魯多時期

路透社報道，卡尼的新內閣有28名部長，少於前總理杜魯多（Justin Trudeau）的39人，但保留了一些關鍵人物的職位，如財政部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）、負責美國貿易的勒布朗 (Dominic LeBlanc）、趙美蘭（Melanie Joly）從外長調任至工業部、阿南德（Anita Anand） 接任外長職務。

去年與杜魯多出現分歧並辭任財政部長的方慧蘭（Chrystia Freeland），目前擔任運輸及國內貿易部長；前高盛銀行家Tim Hodgson出任自然資源部長。

圖為2025年5月13日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）率領新內閣宣誓就職，出任運輸及國內貿易部長的方慧蘭（Chrystia Freeland）與卡尼交談。（Reuters）

另外，中國國務院總理李強同日致電卡尼，祝賀其就任加拿大總理，強調中方重視發展中加關係。他願同卡尼共同努力，以今年中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年為契機，在平等和相互尊重基礎上，推動中加關係沿著改善發展的正確方向前進，更好造福兩國和兩國人民。