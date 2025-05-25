李強東南亞之行　學者：欲爭取全球南方共抗單邊主義

在中美貿易戰的大背景下，中國總理李強下周將出席在馬來西亞舉行的東盟—中國—海合會峰會。受訪學者分析，這顯示中國盼爭取全球南方共同反對單邊主義，同時「強化中國正提供有別於傳統西方框架之外的發展和貿易夥伴關係的敘述」。



根據中國外交部官網，李強周六（5月24日）起，將先訪問印尼三天，下周一（5月26日）出席在吉隆坡舉行的東盟—中國—海合會峰會。馬來媒體則報道，東盟峰會將在周一舉行，隔天東盟—中國—海合會峰會才登場。

繼中國國家主席習近平4月訪問越南、馬來西亞和柬埔寨後，李強也展開東南亞之行，在在凸顯中國對周邊外交的重視。

2025年4月16日，中國國家主席習近平和馬來西亞總理安華，在馬來西亞行政首都布城的首相官邸會面。（Reuters）

東盟—中國—海合會峰會在馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）倡議下首次舉行，馬來也是今年的東盟輪值主席國。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院東盟研究中心兼任項目主任林薇伶向《聯合早報》分析，中國派總理出席東盟—中國—海合會峰會，顯示中國有意深化與全球南方國家的經濟和外交關係，特別是東南亞和海灣地區。這也反映北京重視這個多邊平台，尤其是面對美國不斷加大限制技術、貿易和資本流動，東盟—中國—海合會峰會有助於北京擴大多元化夥伴關係。

林薇伶說，東盟、海合會和中國的GDP總和約為23.7萬億美元，約佔全球產出的22.3%，凸顯了這個潛在夥伴關係的經濟分量。海合會成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯酋。

從地緣政治角度看，林薇伶認為，中國將自己定位為「南南合作」支持者，也是促進多極化經濟秩序的倡導者。她說：「李強出席峰會，能進一步強化這個敘述：中國願與志同道合夥伴合作，共同抵制經濟碎片化和單邊主義，並提供有別於傳統西方框架之外的發展和貿易夥伴關係。」

尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員黎良福則指出，在中美博弈加劇後，中東成了中國極力爭取的對象，北京不只看中海灣國家市場可吸納中國出口，也希望爭取海灣國家到中國投資，就像美國總統特朗普（Donald Trump）爭取到海灣國家承諾赴美投資。

東盟峰會將在下周一舉行。根據法新社看到的聲明草案，東南亞國家領導人屆時將對特朗普發起的關稅戰表示關切，並警告這一單邊行動對地區的經濟增長和穩定構成巨大挑戰。

2024年12月9日，中國北京，國務院總理李強與其他國際經濟組織領導人共同出席「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」主題會議。（Reuters）

對於東盟被夾在中美之間會否難以保持中立，林薇伶認為，東盟保持中立並不意味着騎牆，而是務實追求自身利益，所以東盟繼續與中美雙方接觸，中國是東盟最大貿易夥伴，美國仍是東盟最大投資國和安全夥伴。她認為，迄今為止，這種雙軌方法有助東盟獲益，不會完全被拉入任何一方陣營。

暨南大學東南亞研究所所長張雲則分析，儘管中美博弈趨勢加劇，但東盟能夠繼續保持中立，因為東盟的中立是東盟國家自身的地緣政治環境和國家利益所決定的，任何一個東南亞國家都無法承受東盟整體「選邊站」造成的後果。不過他也稱，在美國關稅談判的「脅迫」下，東盟需要更有智慧的外交手段，以避免被美國政府選擇性的「擊破」。

李強到吉隆坡出席峰會之前，將先在周六抵達印尼進行三天正式訪問。

黎良福分析，中國十分重視與印尼的關係，因為印尼不僅是東盟大國，也是第一個加入金磚的東盟國家，同時印尼也是中國與東南亞國家戰略接觸，以及中國向全球南方拓展的關鍵。

尤索夫伊薩東南亞研究院資深研究員、印尼研究項目主任劉敏麗則評估，李強和印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）會面時，可能就區域局勢交換意見，但敏感雙邊問題如納土納群島海域問題不會有重大解決方案出台。此外，中國廉價商品可能充斥印尼市場，也是給兩國關係構成障礙的敏感問題。

張雲判斷，美國對印尼外交政策的調整和關稅談判的讓利，可能影響印尼國內政治，對中印尼關係產生負面影響；部分印尼政界人士和民眾對中資企業持謹慎態度，擔心經濟上過於依賴中國，對中國在印尼的市場拓展有戒心；印尼礦產的保護和出口政策的調整，以及環保問題等也可能影響中資企業在印尼的投資。

本文獲《聯合早報》授權轉載

