美國陣亡將士紀念日股市郵局大部份銀行商場閉門1日　「它」照開

周日（5月26日）是美國的陣亡將士紀念日（memorial day），作為美國聯邦法定節日之一，多數公共服務以及商業交易場所將暫停營運一日，例如股市、郵局與大部份的銀行、藥店、商場都會關閉，不過包括沃爾瑪（Walmart）在內的部份連鎖商場仍會照常開啟。



紐約證券交易所納斯達克交易所將在周日休市一日，債市與櫃買市場也同步休市，不過國際股市方面則照常開市。美國當地多數的銀行也將關閉，依據聯儲局放假安排行事，包括美國銀行、富國銀行、花旗、摩根大通等銀行的分行今日都不會營業。

美國許多連鎖大型超市與商場在陣亡將士紀念日當天會暫停營運，例如開市客（Costco）。不過除沃爾瑪外，全食超市（Whole Foods Market）與目標百貨（Target）照開。

2025年5月25日，美國華盛頓，圖為民眾在陣亡將士紀念日時於越戰紀念碑前敬獻旗幟、鮮花悼念。（Reuters）

陣亡將士紀念日起源於美國內戰結束，因人們會在陣亡士兵的墳墓上放置鮮花和旗幟，起初被稱為「裝飾日」（Decoration Day）。美國聯邦退伍軍人會（Grand Army of the Republic）在1868年正式確立這一天為紀念日並改名，通常在每年五月的最後一個星期一舉行。