紀念衛國戰爭80周年　普京：為期三天的「勝利日停火」已開始生效

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）5月8日宣佈，「勝利日停火」已於莫斯科時間當天零時生效。克里姆林宮稱，此舉將「考驗」基輔的和平準備程度，但烏克蘭批評此舉是一場鬧劇。



普京上月28日決定，在「衛國戰爭勝利80周年慶典」期間，即5月8日零時至11日零時實施三天停火。在這一時間內，所有軍事行動將會停止。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上周表示，普京支持與烏克蘭達成長期停火協議，但在這之前需要解決一系列細節問題。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三晚重申，應實現至少30天的全面且無條件的停火，以此為真正的外交努力提供基礎。

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

澤連斯基此前亦表示，烏克蘭拒絕接受普京為配合第二次大戰勝利80周年而下令停火三天，但表示基輔已準備好全面停火。

目前，外界尚不清楚雙方是否遵守停火協議，儘管包括國家主席習近平、巴西總統盧拉（Lula da Silva）和塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）在內的世界各國領導人齊聚莫斯科，紀念二戰結束。