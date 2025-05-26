請印度工程師扮AI遭踢爆　微軟合作夥伴Builder.ai破產

英國人工智能（AI）新創公司「Builder.ai」上周二（20日）向傳媒證實，公司正進入破產程序。



「Builder.ai」2016年在倫敦創立，8年間募資超過4.45億美元，它吸引微軟和卡達投資局等巨頭投資，估值衝到13億美元。但到2025年5月，公司突然破產。

創辦人Sachin Dev Duggal當初推出平台「Builder Studio」和AI助手「Natasha」，表面上是AI，實際上，平台背後是大部份工作由印度開發人員完成，2019年《華爾街日報》踢爆此事，直言「全是人工，沒有智能」（all engineer, no AI）。

靠話術騙投資 燒錢擴張終崩盤

這間標榜「讓開發軟體像點披薩（Pizza）一樣簡單」的公司用誇大的AI宣傳吸引投資，2022年募得1.95億美元，2023年再獲2.5億美元，微軟也成為合作夥伴，內部卻問題重重，虛報收入、全球擴張太燒錢，每月支出暴增。最終，公司因還不出貸款，被債主扣押3700萬美元，現金只剩500萬，只能宣布破產。

這事件暴露「AI造假」（AI washing）亂象，即企業把傳統技術包裝成人工智能騙錢。儘管如此，市場對「免寫程式開發平台」仍有信心。專家預測，2028年60%企業軟件將用這類工具製作，全球市場今年底將達260億美元。