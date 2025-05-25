路透社：英偉達擬對華供應降級版AI晶片　較王牌產品H20便宜近半

路透社引述消息人士指，美國半導體巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）預計針對中國市場推出一款Blackwell架構的AI晶片，最快將於今年6月投產，預料售價約為6500至8000美元，價格較英偉達王牌產品H20的約1萬至1.2萬便宜近一半。



華府在上月開始收緊美國晶片對華出口，包括英偉達的H20。英偉達對華出口晶片受損，僅在上一財年，英偉達對華出口晶片佔總銷售額的13%，消息亦指，另有一款對華「特供」的同為Blackwell架構的AI晶片正在開發中，預料9月投產。

報道引述消息人士指，英偉達為應對此事還研究為中國市場開發較低規格的H20晶片，不過未能成事。英偉達行政總裁黃仁勳上週亦否認開發無阻輸華的降效版H20，指H20晶片所屬的Hopper架構，介於華府限制舉措下，已經無法容許進一步的修改。