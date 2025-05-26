OpenAI宣布增設亞洲據點正式進軍韓國 稱當地具備完整AI生態系統
撰文：羅保熙
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韓聯社5月26日報導，美國AI人工智能公司OpenAI首席戰略官（CSO）權傑森（Jason Kwon，音譯）周一在首爾與韓媒座談時表示，公司將在首爾設法人，正式進軍韓國市場。
權傑森稱：「韓國具備完整的AI生態系統，從晶片到軟件，學生到銀髮族，是全球最具潛力與AI影響力的市場之一。」
在此之前，OpenAI已經與韓國產業銀行（KDB）、移動運營商SK電訊、遊戲公司KRAFTON、網路平台Kakao等締結合作關係。OpenAI計劃通過開拓韓國市場，加強與企業、研發人員之間的合作，促進研發真正的韓式人工智慧，為人工智慧更廣泛惠及大眾而提供支援。
目前，當地法人將設在何處尚未敲定，但OpenAI將很快啟動人事錄用，招聘負責與企業、政府等方面合作的員工。
根據OpenAI的資料，韓國是美國以外付費訂閱ChatGPT人數最多的國家，該國也將成為OpenAI繼日本與新加坡之後的第三個亞洲據點。
OpenAI目前在日本有將近40名員工，在新加坡則約有20名員工。
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