美國陣亡將士紀念日　萬斯：未來派兵參戰將非常審慎

5月26日是美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vance）及防長赫格塞思（Pete Hegseth）到阿靈頓國家公墓向陣亡將士悼念，其中萬斯表示，美國假如將來需要派兵打仗時，需要作謹慎決定。



哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，萬斯在阿靈頓國家公墓發表講話時提到，美國必需視軍隊為最重要的資源，才是紀念為國犧牲將士的方式。他指華府將來只會在最有需要時才要求下一代作最終極的犧牲，稱在是否派美國民眾上戰場前，要作謹慎考慮。

特朗普、副總統萬斯、防長赫格塞思5月26日到阿靈頓國家公墓出席陣亡將士紀念日活動。（Reuters）

萬斯23日在美國海軍學院亦發表類似言論，他表示美國無可爭議的主導時代已成過去，而在使用武力時將會變得審慎，假如真是要動武，就會強硬和果斷地進行。

另外特朗普在阿靈頓國家公墓致詞時則強調，經歷過去四年後，自己正修復國家，批評上屆政府讓未經檢查的移民入境。他在自家社交平台Truth Social更以「人渣」不點名形容拜登政府，指對方容許2100萬名非法移民踏足當地。