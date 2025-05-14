萬斯推廣2026世界盃再失言　指球迷完賽後不離境將遭驅逐｜有片

美國副總統萬斯（JD Vance）似乎總是擅於「禍從口出」。他近日出席一個與2026美墨加世界杯有關的會議時再度失言。萬斯指世界杯是體壇盛事，將有來自多國的旅客來到美國欣賞賽事。他對這些外國的球迷表示歡迎，惟提醒他們在完賽後就該離開美國，不然就要與國土安全部長諾姆（Kristi Noem）打交道。此話一出立刻惹來網民熱議，指萬斯在暗示逾期逗留的外國球迷將被驅逐。



萬斯在記者會上「打趣」指外國球迷完賽後不離境或遭到驅逐：

從網上的影片可見，萬斯在致詞中表示：「當然，歡迎大家前來觀看這場精彩的盛會。我知道我們將歡迎來自近百個國家的觀賽者。」

萬斯指：「我們希望他們來美國，我們希望他們慶祝，我們希望他們觀看賽事。」

萬斯其後話鋒一轉：「但是，呃，當時間到了，他們就得回家。否則，他們就要和諾姆部長打交道。」（註：諾姆是國土安全部長，過往數月曾親身參與拘捕非法移民的行動）。

國土安全部長諾姆曾在社交媒體上載圖片，參與美國移民及海關執法局 (Immigration and Customs Enforcement, ICE）的執法行動：

有網民似乎就不認為萬斯是在開玩笑，指萬斯的言論是一種威脅。