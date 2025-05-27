韓媒：韓國警禁韓悳洙崔相穆出國

韓媒27日報道，韓國警方以內亂嫌疑為由，對擔任過代總統的前國務總理韓悳洙、前經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆下達出國禁令。



根據韓聯社，韓國警方緊急戒嚴特別調查團26日通報，警方當天曾以內亂嫌疑人身份傳喚韓悳洙、崔相穆、前行政安全部長官李祥敏等3名尹錫悅政府的核心國務委員。

報道稱，韓國警方對近日從總統警衛處獲得的總統辦公室接待室內部和總統辦公室走廊的監控錄像進行分析後，發現這3名國務委員在出席國會聽證會以及接受調查機關調查時所做的陳述與事實不符，為確認事實，對他們進行傳喚調查。

報道指，警方從總統警衛處接收2024年12月3日緊急戒嚴當天下午6時到12月4日總統辦公室國會接待室和總統辦公室走廊的監控錄像，在對監控錄像進行分析後，警方懷疑３名前國務委員此前一直宣稱的對尹錫悅宣布戒嚴計劃的了解時間、領取戒嚴實施計劃等相關文件的情況等與實際不符。