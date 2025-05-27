哈佛大學80年來首例　商學院教授涉研究造假遭撤終身教席

美國哈佛大學發言人5月26日證實，該校早前被揭發有大量研究資料造假情況的商學院著名教授吉諾（Francesca Gino）已被撤銷終身教職，但以學校不評論人事問題為由，並未說明細節。這是自從美國大學教授協會1940年代制定解聘教授規範以來，哈佛首次有教授失去終身教席。



專門研究「誠實與道德行為」的吉諾，自2010年起於哈佛商學院擔任工商管理副教授，2014年升任教授，2018年至2021年期間主管談判、組織與市場部門；其研究曾被《紐約時報》、《華爾街日報》等主流媒體轉發引用。

2021年，3名教授及行為研究學者在專門揭發學術詐欺的平台Data Colada，踢爆吉諾10多年來多篇共同發表的研究存在問題，並把證據送交哈佛商學院。哈佛大學旋即展開18個月的內部調查，最終確認吉諾確實涉嫌重大，從2023年6月起將其停職。

2021年，3名教授及行為研究學者踢爆吉諾10多年來研究造假。(網上圖片)

吉諾強調自己從未參與過學術造假，指相關指控都是虛構的，並控告哈佛、Data Colada涉嫌誹謗，要求賠償2500萬美元（約1.95億港元），惟聯邦法官已於去年9月駁回誹謗訴訟。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期不斷狙擊哈佛大學。繼凍結逾22億美元（172.3億港元）的補助、威脅取消哈佛免稅地位，並撤銷哈佛招收國際學生的資格後，特朗普周一再要脅抽走哈佛30億美元（約235億港元）的資助，聲稱要分配給全國各地的職業學校。