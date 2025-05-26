特朗普一系列施政削弱美國影響？　法媒：哈佛禁令或重挫軟實力

法媒分析警告，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）重返白宮後的一系列舉措，包括對哈佛大學招收國際學生的禁令，可能會嚴重削弱美國的「軟實力」（soft power）。



報道說，特朗普正在針對數十個行之有年的項目展開一場廣泛的意識形態鬥爭，這些項目旨在促進國內外的多元化與合作，同時擴大美國影響力。

2025年4月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內的學生參加集會反對特朗普削減聯邦政府對大學的資助。（Reuters）

特朗普此前宣布大幅削減對外援助，並取消或縮減大學研究項目，引發美國人才外流的擔憂。他也對媒體發起攻擊，包括試圖關閉歷史悠久的美國之音電台，並恫言要對在美國以外製作的進口電影徵收100％關稅。

他還以打擊反猶太主義為名，打壓哈佛大學等精英高校。在哈佛大學拒絕按照特朗普的要求，改革管理結構、招聘與招生政策後，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）周四（5月22日）下令，取消哈佛大學招收國際學生的資格。她稱，哈佛大學在校園煽動暴力和反猶太主義，並與北京合作。

哈佛大學隨即於周五（23日）入稟麻省波士頓聯邦法院，控告政府此舉違憲。法院將在周四（29日）就此案舉行聽證會，在此之前特朗普政府暫時不得執行國際學生禁令。

美國參議院外交關係委員會民主黨領袖沙欣（Jeanne Shaheen）強烈譴責特朗普對哈佛採取的行動。她在一份聲明中說：「國際學生為我們的經濟做出貢獻、為美國就業提供支持，並且是我們最強大的外交和軟實力工具之一。這種鹵莽的行為對我們的國際影響力造成了持久損害。」

哈佛大學有許多傑出校友，當中不乏政界領導人，美國一共有八名前總統畢業自哈佛大學，包括羅斯福（Theodore Roosevelt）、甘迺迪（John F. Kennedy）和奧巴馬（Barack Obama）。在國際上，現任加拿大總理卡尼（Mark Carney）和新加坡總理黃循財，都曾經在哈佛修讀學位。

美政治學家：特朗普忽視吸引力對國家影響力的重要性

「軟實力」的概念最早由美國政治學家約瑟夫・奈（Joseph Nye）於1980年代提出。他把軟實力定義為一個國家通過吸引力，而不是脅迫、金錢或武力來實現預期結果的能力。批評特朗普的人認為，特朗普所做的一切恰恰與之相反，他發起的貿易戰爭與對國際聯盟的攻擊損害美國的聲譽，甚至導致美國的外國遊客減少。

圖為哈佛大學甘迺迪學院2025年5月7日發布訃告圖片，前院長Joseph Nye逝世，這是他生前留下相片，當時他正身處辦公室。（哈佛大學甘迺迪學院）

約瑟夫・奈於5月較早時逝世。他今年2月接受法媒電郵訪問時評價，特朗普只「考慮脅迫和付錢」，而忽視了吸引力對國家影響力的重要性。他說：「我們在過去80年來取得的成功，也建立在吸引力之上。」

特朗普周日（25日）則在社交媒體上發文，為禁止哈佛大學接收國際學生辯護。他寫道：「哈佛怎麼不說，它有近31%的學生來自外國？其中一些國家對美國一點也不友好，而且沒有為他們學生的教育支付任何費用，也從來沒有打算這樣做。」

特朗普在2025年5月25日於社交平台發文，指責哈佛逾3成學生來自美國境外，旨在為近期自己針對哈佛的施政辯護。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

他稱，美國政府想要知道這些外國學生是誰，「這個要求很合理，因為我們給了哈佛數十億美元，但哈佛卻不太願意透露」。

特朗普表明，聯邦政府不會繼續撥款給哈佛大學，並要哈佛使用自己的捐贈基金。截至2024年，哈佛大學坐擁532億美元（約4167億港元）的捐贈基金，是全美最富裕的大學。

本文獲《聯合早報》授權轉載

