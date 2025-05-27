哈佛因拒收特朗普小兒子巴倫遭報復？　外媒曝Fact Check結果

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布禁止哈佛大學招收國際生引發爭議之際，網上流傳出包括哈佛大學在內名校拒收特朗普小兒子巴倫（Barron Trump）的說法，稱特朗普此舉是為兒子「報仇」。然而知名查證機構表示，目前未有證據表明巴倫被這些名校拒絕。



根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times），巴倫選擇就讀紐約大學，打破家族成員一貫入讀賓夕法尼亞大學或喬治城大學的傳統，引發外界對其遭名校拒錄的猜測。八卦網站Nicki Swift引述消息稱，巴倫申請哈佛、史丹福和哥倫比亞大學均被拒。

一名Facebook用戶稱：「猜猜哪些名校已拒絕巴倫？特朗普攻擊的大學，那些即便他砸錢捐樓也進不去（的學校）。」

X也有網民表示：「哈佛需要公開巴倫的申請資料與不錄取通知書，這樣全世界就能明白特朗普為什麼針對哈佛。」

X也有網民表示：「哈佛應該公開巴倫的申請資料與不錄取通知書，這樣全世界就能明白特朗普為什麼針對哈佛。」（網頁截圖）

知名查證機構Snopes表示無法核實該傳言真實性，目前沒有證據指出上述名校曾拒收巴倫。

梅拉尼婭在霍士新聞節目上接受採訪時強調，選擇紐約大學是巴倫的意願：「他想留在紐約，住在家裏。」保守派主持人則質疑道：「這些大學都討厭共和黨人，更別說姓特朗普的了。他怎麼選？」