美國傳擴留學生社媒審查、停新簽證面試　美駐華使館：暫一切如常

美國《政治報》（Politico）5月27日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受全面的社交媒體審查（social media vetting），這項要求比之前的措施更嚴厲。報道引述同日一份由國務卿魯比奧（Marco Rubio）簽署的外交電報指，為準備實施這一項審查要求，政府正命令美國駐外大使館和領事部門停止為留學生簽證申請人安排新的面談。



央視28日致電美國駐華大使館詢問相關情況，大使館工作人員表示目前沒有沒收到相關訊息，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行。



據報道，如果特朗普政府落實該計劃，可能會嚴重減緩學生簽證的處理速度。這亦可能損害許多高度依賴國際生來增加財政收入的美國大學。

2025年5月21日，美國華盛頓國會山莊，國務卿盧比奧（Marco Rubio）出席眾議院外交事務委員會（House Foreign Affairs Committee ）聽證會，就總統特朗普（Donald Trump）提出的國務院預算作證。（Reuters）

報道引述一封由魯比奧簽署的外交電報指：「為準備擴大社交媒體篩選和審查範圍，即日起，領事部門不應再安排新增的學生或交流訪問者（F、M和 J）簽證預約面試，直至收到來自（國務院）「單獨電報」（Septel，美國務院對「單獨電報」的簡稱）的進一步指示，我們預計將於未來數日發出進一步指示。」

報道指，特朗普政府早前曾頒布一些有關社交媒體審查的要求，但主要針對可能曾參與抗議以色列在加沙進行軍事行動的外國學生。

2025 年 5 月 26 日，美國維珍尼亞州阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），美國總統特朗普（Donald Trump）在年度國家陣亡將士紀念日紀念活動（National Memorial Day Observance）上發表講話。（Reuters）

特朗普政府近日不斷打壓美國大學，特別是像哈佛（Harvard University）這樣的精英大學，認為這些大學「過份自由」（too liberal），並指責它們允許反猶太主義在校園內蔓延。與此同時，特朗普政府亦對支持巴勒斯坦的留學生採取嚴厲的執法行動。

美國務院發言人沒有立即回應置評請求。