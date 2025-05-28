美媒：特朗普擬擴大留學生社交媒體審查　美使領館暫停新簽證面試

美國《政治報》（Politico）5月27日報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受全面的社交媒體審查（social media vetting），這項要求比之前的措施更嚴厲。報道引述同日一份由國務卿魯比奧（Marco Rubio）簽署的外交電報指，為準備實施這一項審查要求，政府正命令美國駐外大使館和領事部門停止為留學生簽證申請人安排新的面談。



據報道，如果特朗普政府落實該計劃，可能會嚴重減緩學生簽證的處理速度。這亦可能損害許多高度依賴國際生來增加財政收入的大學。

電報中指出：「為準備擴大社交媒體篩選和審查範圍，即日起，領事部門不應增加任何額外的學生或交流訪問者（F、M 和 J）簽證預約名額，直至進一步的指導發布，我們預計未來幾天將發布進一步的指導。」 （「Septel」 是美國國務院對「單獨電報」的簡稱。）

該政府先前曾實施了一些社群媒體審查要求，但這些要求主要針對可能參與抗議以色列在加薩行動的回國學生。

美國政府一直試圖打擊大學，特別是哈佛這樣的精英大學，認為這些大學過於自由，並指責它們允許反猶太主義在校園內蔓延。同時，中國政府也嚴厲打擊移民，大批學生也因此被捲入其中。

2025 年 5 月 26 日，美國維珍尼亞州阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），美國總統特朗普（Donald Trump）在年度國家陣亡將士紀念日紀念活動（National Memorial Day Observance）上發表講話。（Reuters）

美國國務院發言人沒有立即回應置評請求。