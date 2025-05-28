特朗普大削哈佛大學經費　校長感不解：損害校方及國家利益

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）5月27日表示，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府取消對大學撥款的決定令人費解，有關研究一向被聯邦政府視為優先的工作，如切斷研究經費會不但損害哈佛，同時也損害國家利益。



全國公共廣播電台（NPR）周二公布了一段與加伯進行的專訪，他在訪談中強調從美國存在以來，哈佛大學就一直將服務國家視為職責。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

他其後以哈佛大學的最近在肥胖症、糖尿病藥物以及基因編輯方面的突破性進度為例，指出大學的工作如何直接造福美國。

加伯承認校園中還有很多問題要處理，但很難看出政府凍結大學資金和打擊反猶太主義之間的關聯。

2024年5月23日，時任哈佛大學代理校長加伯（Alan Garber）在大學畢業典禮上發表演說。（Getty）

特朗普持續對哈佛大學施壓，較早前已凍結哈佛約32億美元的撥款及合約，又禁止其招收國際學生，最近更於日前要求聯邦機構取消與哈佛大學涉及1億美元（約7.8億港元）的合約，