特朗普大削哈佛大學經費 校長感不解：損害校方及國家利益
撰文：劉耀洋
出版：更新：
哈佛大學校長加伯（Alan Garber）5月27日表示，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府取消對大學撥款的決定令人費解，有關研究一向被聯邦政府視為優先的工作，如切斷研究經費會不但損害哈佛，同時也損害國家利益。
全國公共廣播電台（NPR）周二公布了一段與加伯進行的專訪，他在訪談中強調從美國存在以來，哈佛大學就一直將服務國家視為職責。
他其後以哈佛大學的最近在肥胖症、糖尿病藥物以及基因編輯方面的突破性進度為例，指出大學的工作如何直接造福美國。
加伯承認校園中還有很多問題要處理，但很難看出政府凍結大學資金和打擊反猶太主義之間的關聯。
特朗普持續對哈佛大學施壓，較早前已凍結哈佛約32億美元的撥款及合約，又禁止其招收國際學生，最近更於日前要求聯邦機構取消與哈佛大學涉及1億美元（約7.8億港元）的合約，
哈佛因拒收特朗普小兒子巴倫遭報復？ 外媒曝Fact Check結果美媒：白宮要求聯邦機構終止與哈佛所有合約 據估金額達1億美元哈佛大學80年來首例 商學院教授涉研究造假遭撤終身教席特朗普：擬撤回哈佛大學30億美元資助 改撥予職業學校