步哈佛大學後塵？加州大學將成特朗普政府反猶主義調查的下個目標

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對高等教育機構的打擊持續，當局誓言將把對高校校園的調查從常春藤盟校擴大至其他學校，包括加州大學（University of California）系統在內。



美國司法部反猶太主義工作組負責人Leo Terrell表示，加州大學系統應會面臨「大量訴訟」，並補充說「東岸、西岸、中西部」的大學也可能面臨法律訴訟。

加州大學校長辦公室戰略與關鍵溝通高級主管Rachel Zaentz表示，加州大學「痛恨反猶太主義」，並正致力於在整個系統內根除反猶太主義。她補充說，學校方面正與特朗普政府合作，「校方將繼續全力以赴專注於強化我們的項目和政策，以根除反猶太主義和一切形式的歧視。」

圖為2024年5月2日，美國加州洛杉磯，執法人員在加州大學洛杉磯分校（UCLA）舉行的親巴勒斯坦抗議活動中拘捕了一名示威者。（Reutes）

此前，加州大學洛杉磯分校（UCLA）經歷了一些最大型的示威活動，該校前校長布洛克（Gene Block）是曾被傳喚到國會就其抗議處理方式作證的幾位大學校長之一。據報，特朗普政府已對這個擁有10個校區的大學系統展開多項調查，重點關注其招生實踐、外國資金揭露和校園氛圍。

美媒分析指，加州大學作為公立學校系統，相較哈佛大學等私立高校，更容易受到聯邦政府在言論自由與民權問題上採取行動的影響。