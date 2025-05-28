美智庫：特朗普倘對晶片徵25%關稅 美國十年內將損失逾10萬億元
撰文：劉耀洋
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美國智庫「資訊技術與創新基金會」（Information Technology and Innovation Foundation，ITIF）5月21日發表報告指，按模型估算，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）落實對進口晶片徵25%的關稅，美國國內生產總值（GDP）十年內累積將損失1.4萬億美元（約10.9萬億港元），相當於每個美國家庭損失4,208美元（約3.3萬港元）。
智庫在報告中評估，美國對半導體加徵關稅後，消費稅和所得稅收入大幅減少將抵消關稅的收入。到半導體關稅實施後第十年，華府將損失1,650億美元（約1.3萬億港元）的淨稅收。
智庫分析，半導體成本的增加將提高訓練人工智能（AI）模型的成本，削弱美國在AI領域的競爭力。
報告作者之一的埃澤爾（Stephen Ezell）表示： 「關稅非但不能增強美國經濟或製造業基礎，反而會推高成本、減緩創新，並削弱美國在AI、雲端運算和先進製造等關鍵技術領域的領導地位。」
該智庫呼籲，特朗普政府應拒絕對半導體進口徵收無差別關稅，避免全面提高各行業的成本。
智庫亦建議，政府應擴大對半導體研發投資、建立更強的公私合作關係，加速國內晶片生產，並且確保美國在參與全球半導體供應鏈的同時，在國內建立策略彈性。
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