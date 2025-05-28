特朗普：美歐談判進展積極　經濟顧問：本周或公布幾項貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月27日在社交平台發文表示，歐盟已經要求盡快確定與美國進行貿易談判的日期，他形容這是積極進展，期望歐盟最終會開放市場，與美國進行貿易。 此前，他同意將對歐盟商品徵收50%關稅的期限延後至7月9日。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）日前在X網站上發表的一篇文章中表示，歐盟「準備迅速且果斷地推進談判」，而歐盟貿易專員馬塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）周一表示，他與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行了「良好的通話」。

歐盟官員一再強調，他們希望與白宮達成協議，但這不會不惜一切代價。歐盟委員會早前啟動了一項磋商，如果未能達成協議，將對價值950億歐元（約8425億港元）的美國進口產品採取關稅反制措施。

2025年4月14日，美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在美國華盛頓特區白宮向記者發表講話。（Reuters）

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）最新接受美媒訪問時表示，美方最快本周就會宣布幾項貿易協議，又提到美國與印度的磋商接近完成，但他強調最終決定權在總統特朗普身上。

哈塞特又指，對於提出不錯方案的國家，特朗普政府可能會將關稅稅率降至10%或者更低。他強調美國政府就關稅對美國企業的影響非常小心，重申不希望傷害科企蘋果公司。