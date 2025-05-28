貿易戰｜美企覓妙計合法避高關稅　Moncler總監：對成本大有好處

美國媒體報道，外國企業尋找到應對高關稅的「錦囊妙計」，利用美國海關的「首次銷售原則」（First Sale Rule）來合法迴避美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）頒布的高額關稅。意大利奢侈品牌Moncler就表示，「首次銷售規則」對其成本結構帶來重大裨益（significant benefit）。



美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）5月26日報道，美國海關法中有首次銷售規則，容許美國進口商企業以多次交易中的初次售價來計算關稅。

報道列舉的例子是，假如中國的生產商以5美元（約39.2港元）的價格出售一件T恤予香港的買家，香港的經銷商其後再以10美元（約78.4港元）將T恤專轉賣給美國的零售商，而美國企業最後以40美元（約313.5港元）售予美國的消費者。

中國設計師Li Wen Pei 以鯉魚王及鯉魚龍圖案混合設計的T恤，成功奪得UTGP 的第一名。（uniqlo）

按照「首次銷售規則」，美國的零售商可以用最早的5美元（約39.2港元）售價來計算關稅，而非以賣家轉手後的10美元（約78.4港元）去計算關稅。

這種計算方法可以扣除與中間商利潤相關的成本。Miller & Chevalier Chartered律師樓資深律師Brian Gleicher表示，這項條例容許業界利用工廠出貨給賣家的初始價格，來釐定最終的關稅。

Brian Gleicher同時指，「首次銷售規則」存在多時，惟企業需符合以下要求方能獲得這項條例的「優待」：

1. 貨品必須涉及至少兩次銷售，一次須來自海外製造商，其餘一次或多次則來自中間商

2. 貨品必須由獨立且完全不關聯的各方公平銷售

3. 企業必須能提供證據，證明貨品首次銷售的目的地已是美國，而非僅為最終到達美國

4. 企業必須能夠提供貨品首次銷售價格的證明文件

2025年5月13日，美國加州聖佩德羅（San Pedro）洛杉磯港，一面美國國旗在一艘貨船和貨櫃上飄揚。（Reuters）

在中國寧波辦公的企業發展顧問Rich Taylor向CNBC表示，上述操作複雜且涉及風險，各方之間必須有一定程度的信任，才能使用「首次銷售規則」。

報道指，雖然利用「首次銷售規則」的要求繁多，依然受奢侈品行業推崇。

意大利奢侈品牌Moncler早前就表示，「首次銷售規則」對其成本結構帶來極大好處。

Moncler高層Luciano Santel4月曾向投資者坦承，初始售價遠低於最終的零售價，約為其公司內部價格的一半，因此上述關稅計算機制可帶來明顯的裨益。

Moncler Genius聯乘Jil Sander（Moncler）

報道同時提到，在首季業績發佈會上，美國燒烤爐製造商Traeger和製造企業Fictiv皆表示，將「首次銷售規則」列為「緩解供應鏈措施」和「降低關稅和關稅成本」的途徑。

報道最後指，縱使使用「首次銷售規則」完全合法，惟可能會阻礙特朗普政府提高關稅收入和鼓勵製造業回流的努力。