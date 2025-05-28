日本司機高齡化　政府擬放寬外國人入行

日本運輸業面對嚴重人手不足，為了應對外國遊客的增加，有關部門準備積極引進外國人司機。不過，有關部門也對外國人要考職業駕駛存在不安，除了日語考試門檻高，道路安全更是一大難關。



為了填補貨車、公共汽車和出租車司機的人力缺口，日本政府希望在今年發放「特定技能」的居留准證給外國人司機。

2018年，為了擴大引進護理人員設立了「特定技能」居留准證。這個資格後來延申到建築、汽車修理、航空、旅館業等領域。

日本交通部預測，到了2030年，若要維持現有的公交車路線，所需的司機人數為12萬人。但它也估計若只錄用日本司機，到時將出現三萬個人力缺口。

根據勞動部發表的空缺率數據，司機的求職空缺率高於其他行業，貨車司機是2.14、即每兩個空缺只有一人來應徵。公交車司機是2.29，最糟糕的是出租車司機4.15，即一人頂四個空缺。

日本的士協會在受訪時說：「在疫情期間，有很多高齡司機都選擇退休。近年來，出租車司機的數量劇降。由於年輕司機少，平均年齡提高到58歲。日本這十年的出租車司機從34萬人減少到22萬人。」

日本貨車運輸協會、日本巴士協會及全日本租車協會三團體今春呼籲擴大對外國人力的需求，要有關部門將駕駛員這行添加到「特定技能」中。

由於正在發展旅遊業，日本政府也認為必須引進外國司機。然而，對外國人要在日本考取「特別執照」 駕駛載客的公交車和出租車也存在顧慮。首先，這一執照是以日語進行，有關部門估計若不降低語言標準，很難引進人力。此外，待客等訓練及道路安全都必須設有外國語的特別訓練班。

據了解，日本道路上最近發生的多起外國人駕駛事故，可能影響有關部門引進外國司機所作出的努力。日本放送協會報道稱，在日本取得駕照的外國人劇增，統計有7萬5905人，比十年前增加了約2.5倍。但是，外國人發生嚴重交通事故也大增。5月14日，一名中國男子撞了四名小學生畏罪潛逃。5月18日，一名秘魯男子在高速公路逆向行駛發生嚴重事故後潛逃被捕。

這兩人拿的雖是日本駕照，但都是從外國駕照和國際駕照轉換的。輿論認為，有關部門對外國人實施過於簡單的駕駛技能考試和筆試，正是釀成重大悲劇的禍首。

本文獲《聯合早報》授權轉載

