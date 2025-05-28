首次回應「陣風」疑被擊落　法國軍方：正與印度保持密切溝通

在近期印度與巴基斯坦的衝突中，法國「陣風」戰機疑似被擊落，這一事件備受各界熱議。



法國國防部軍方發言人5月27日在例行記者會上回答記者提問，強調若相關資訊屬實，這將是「陣風」戰鬥機服役20年來首次在實戰中損毀。這也是法國軍方就這一話題首度做出官方回應。

法國國防部武裝部隊參謀部發言人韋爾內上校表示，目前關於事件的具體情況仍籠罩在迷霧之中，很多資訊尚無法證實。而對於「陣風」戰鬥機的表現，法國方面高度關注，並正與印度保持密切溝通，以便掌握第一手資訊。韋爾內上校還透露，有些報告指出，這場戰鬥動用了數百架軍機。法方將從這次高強度的戰鬥中，儘可能地汲取經驗。若「陣風」戰機被擊落的相關信息屬實，這將是其服役20年來，首次在實戰中損毀。

據此前報道，當地時間5月7日凌晨1時05分，印度軍方發動代號「硃砂行動」的軍事打擊，向巴基斯坦及巴控克什米爾的9處目標發射導彈，巴基斯坦空軍則在攔截反擊中擊落多架印度空軍戰機。巴基斯坦方面表示，巴基斯坦擊落了5架印度空軍戰鬥機，其中包括3架陣風戰鬥機。

值得注意的是，儘管印度官方尚未證實「陣風」的損失，達索公司也沒有正面回應，但伴隨着「陣風」殘骸圖片的廣泛流傳，以及巴軍方官員公布的錄音等證據，這一戰果已得到外界普遍確認。

此前已有一名法國情報官員向美媒證實，印度確實至少有一架「陣風」被巴方擊落。路透社也援引兩名美國官員的消息稱，確信一架殲-10戰機成功擊落了至少兩架印度軍用飛機，其中包括「陣風」。

法國24電視台在14日發表的報道中指出，中國武器在印巴衝突中通過實戰考驗，表現遠超預期，這給長期輕視中國武器的人敲響了警鐘。

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