印度與法國將簽巨額軍火合同　「掃貨」26架陣風戰機+3艘潛艇

印度總理莫迪（Narendra Modi）將開啟對法國為期兩天的國事訪問，他將出席巴士底日（Bastille Day）閱兵儀式，並討論印法兩國新的重大防務交易。（印度國防部初步批准從法國購買26架「陣風」戰鬥機和3艘鮋魚級常規潛艇的計劃。）



印度《經濟時報》報道，莫迪星期四（7月13日）啟程赴法國訪問。愛麗舍宮星期五（14日）將為莫迪設隆重招待，他當天將與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會晤，並一同參加印度-法國CEO論壇。

莫迪表示期待與馬克龍會面，並就在未來25年推進兩國長期和久經考驗的夥伴關係進行廣泛討論。兩位領導人最近一次會晤是2023年5月共同出席在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會。

據法媒之前的報道，莫迪將作為特邀嘉賓出席星期五的巴士底日閱兵儀式，屆時印度空軍的一支遊行隊伍和「陣風」（Rafale）戰機編隊將參加香榭麗舍大街的慶祝活動，紀念兩國建立戰略夥伴關係25周年。

法媒報道稱，印度正在尋求迅速實現武裝力量現代化，防務交易將成為莫迪此次訪法的一個重點內容。

印度是法國武器的最大買家之一，莫迪曾在2015年訪問巴黎期間宣布了購買36架陣風戰機的里程碑式交易。法新社引述法媒和印媒報道，莫迪此次訪法期間將宣布再購買26架陣風戰機，以及3艘「鮋魚級」（Scorpène-class）潛艇。

本文獲《聯合早報》授權轉載

