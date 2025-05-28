日本制鐵併購案條件：特朗普政府料獲美國鋼鐵「黃金股」

美國政府預計將從美國鋼鐵公司獲得一項「黃金股」（golden share）權利，這是聯邦政府批准日本制鐵收購美國鋼鐵的條件之一。



據知情人士透露，這項安排將賦予美國政府對公司特定決策的事實否決權。上星期五（5月23日），特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣佈日本制鐵（Nippon Steel Corp.）和美國鋼鐵（United States Steel Corp.）達成「合作關係」，其中包括140億美元（約1,097億港元）的對美新投資。

目前仍不清楚這項否決權的具體範圍，也不清楚政府是否已就141億美元收購交易做出決定。兩位知情人士透露，提交給美國外國投資委員會（CFIUS）以及總統的交易方案包括原先每股55美元的全現金收購價，以及額外的140億美元投資。

據日經新聞最早報導，這項「黃金股」安排將納入國家安全協議中，後者通常作為CFIUS對收購案的附帶批准條件。一些知情人士說，目前尚不清楚黃金股是實際持股，還是作為監管約束機制存在。

知情人士稱，儘管相關細節仍在談判中，特朗普計畫星期五（30日）在匹茲堡舉行集會，將此交易包裝為其關稅政策與美國工人的「勝利」，除非白宮明確批准現有的收購協議，否則美國鋼鐵和日本制鐵不會在活動上與特朗普同台。

2022年11月4日，美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州布拉多克的愛德格·湯普森工廠。(Reuters)

賓夕法尼亞州籍共和黨聯邦參議員、特朗普盟友麥考密克（Dave McCormick）在星期二（27日）播出的美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪中確認了部分細節，包括向Mon Valley工廠投資24億美元（約188億港元）。麥考密克將這一安排形容為「基本確定」，與特朗普上周的表態一致。不過，白宮迄今尚未明確表態支持通過CFIUS批准這項收購。

麥考密克說，「這次的控制結構會比較特殊將設立一名美國籍CEO和一個由多數美國董事組成的董事會，還將設立一項黃金股，這項權利將使美國政府對多位董事任命擁有任命權，並擁有產能等方面的等關鍵決策權」。

儘管特朗普公開宣稱「美國鋼鐵不應由外國控制」，但日本制鐵仍努力推動這項將賦予其完全控制權的交易。白宮、美國鋼鐵和日本制鐵星期二未回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

