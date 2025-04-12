關稅戰｜從日鐵收購美鋼風波　看特朗普政權下的新美日貿易關係

日本製鐵收購美國鋼鐵公司的計畫，今年初遭到美國時任總統拜登（Joe Biden）否決。此舉被視為著眼於期中選舉的政治操作。如今特朗普（Donald Trump）重返白宮，他又將如何應對？我們訪問了曾站在日美鋼鐵談判最前線的前日本經產省官員、現任明星大學教授細川昌彥，請他分享看法。



讓特朗普滿意的「大交易藍圖」

美國前總統拜登在年初便火速下令中止日本製鐵對美國鋼鐵的收購，這顯然是基於對2026年期中選舉的政治考量。即使批准收購，特朗普總統上台後也一定會推翻這個決定。從選舉策略來看，拜登不能讓特朗普藉機大作文章，更不能讓全美鋼鐵工會倒向對方陣營。這場選戰，實際上已經開打。

2024年9月11日，圖為位於美國密歇根州魯日河的美國鋼鐵公司五大湖工廠。（Reuters）

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

那麼，在特朗普執政期間，日鐵的收購案就完全沒有轉機了嗎？其實仍有一線希望。關鍵在於日本能否提出讓對方有所「斬獲」的交易條件。只要能讓特朗普在期中選舉時大肆宣傳「我爭取到了這麼好的成果」，他的態度就可能180度大轉變。

特朗普偏好能大張旗鼓的「大規模交易」。但日鐵單憑一己之力，無法端出足夠份量的「見面禮」，這必須是「全日本」共同推動的計畫。例如，增加日本汽車業對美國的投資。因為美國未來調高關稅的主要對象，很可能就是汽車產業。如果汽車業和鋼鐵業各自為戰，終將一敗塗地。必須整合各產業，繪製一幅足夠吸引人的「大藍圖」，才能形成有效的交易籌碼，發揮最大影響力。

特朗普第二任期的核心政策在於「振興製造業」。日本應瞄準這一點，展現合作意願。舉例來說，日本的半導體材料與設備廠商若承諾對美投資，就可以強調這將有助於強化美國半導體產業的供應鏈基礎。

另一個關鍵是要懂得巧妙迎合特朗普的自尊心。日鐵正是因應特朗普第一任期提高鋼鐵關稅的政策，才調整策略，從以出口為主轉向透過收購美國鋼鐵公司進軍美國市場。日鐵不僅對美國企業進行設備投資，還提供技術支援，成為振興美國製造業的第一個「示範案例」。如果對特朗普說：

您第一任期的關稅政策，如今已經開花結果了！

或許能有效打動他。

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其實多數人「支持日鐵的收購」

試圖阻止日鐵收購美國鋼鐵的，其實是同業競爭對手克利夫蘭克里夫（Cleveland-Cliffs）。該公司在2023年美國鋼鐵的出售競標中輸給了日鐵，儘管如此，在自身資金不足之下，仍持續試圖以低價收購。此外，全美鋼鐵工會中，隸屬於克利夫蘭克里夫的會員佔多數，因此雙方結盟，共同阻撓日鐵的收購案。然而，克利夫蘭克里夫的CEO貢卡爾維斯（Lourenco Goncalves）在業界惡名昭彰，並不受歡迎。若美國鋼鐵被克利夫蘭克里夫收購，可能會面臨高爐關閉、裁員等風險，因此許多美國鋼鐵的員工並不樂見這樁交易發生。

如果美國鋼鐵與克利夫蘭克里夫合併，將壟斷美國境內100%的高爐產能。對汽車製造商等下游產業來說，這意味著他們將被迫購買價格更高、品質更差的鋼板，直接影響其競爭力。因此，美國汽車業強烈反對這兩家美國企業合併。美國商會也表態反對，美國媒體的論調也持相同立場。

關於日鐵收購美國鋼鐵一案，美國外國投資委員會（CFIUS） 原本應負責審查，但最終卻將決定權交給拜登。事實上，該委員會內部是以「9比1」的大比數支持這項收購，唯一反對的是美國貿易代表署（USTR）的戴琪，她的立場與拜登政府一致。由於該委員會採取全會一致原則，才導致無法做出決定。由此可見，除了克利夫蘭克里夫和全美鋼鐵工會之外，美國國內實際上大多支持日鐵與美國鋼鐵的合併。

日本首相石破茂（右一）3月21日在東京會見中國外長王毅（右二）與韓國外長趙兌烈，圖為石破茂與趙兌烈握手（Pool via REUTERS）

備受「質疑」的石破政權

要推動日鐵的美國企業收購案，與其認真討論安全保障議題，不如準備一個包含各種籌碼的「大交易藍圖」。然而，現實是日本國內並沒有這樣的動作。光靠政府部門是無法完成的，必須由政治力量下令要求政府部門「描繪大藍圖」，才能有所突破。要說服汽車業者配合，為日鐵創造有利條件的的戰略計畫，絕對需要政治最高層的強力主導。但在目前石破少數黨執政的情況下，想推動這樣的方案恐怕相當困難，令人不得不抱持悲觀態度。

必須審慎思考何時打出這張牌。與特朗普談判的關鍵在於「振興製造業」，因此必須提出能直擊這一核心議題的方案。

令人擔憂的是，美國對石破政權的「親中傾向」抱持疑慮，導致特朗普與石破的電話會談僅短短五分鐘便草草結束，顯示美方並未將其視為重要對話對象。此外，石破首相曾表示「日本將在美中之間採取平衡外交」，這番話也相當不妥。

儘管石破預計2月訪美並舉行高峰會，但消除美方的這些疑慮才是當務之急。在這種情況下，日鐵的收購案恐怕都還排不上議程。若日本給美方的印象是「立場搖擺」，對方可能會以國家安全保障為由，進一步阻擋這項收購案。

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收購失敗對日鐵是重大打擊

日鐵的美國鋼鐵收購雖然捲入美國總統大選的漩渦，但由於競標是在2023年進行，日鐵即便想避開美國大選的影響，也沒有選擇的餘地。

不過，令人憂心的是該公司對美國政治情勢的敏感度不足。日鐵在2024年7月聘請前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）擔任顧問，恐怕是個錯誤的決策。日鐵的本意，是選擇一位在民主、共和兩黨皆有人脈、具有影響力的人物來強化政治關係，但他在特朗普第一任期時就與特朗普關係惡劣，處於對立狀態。事實上，據說特朗普得知蓬佩奧被延攬為顧問時相當憤怒。

我在25年前，曾擔任日美鋼鐵摩擦的交涉談判人，和日鐵一起合作過。當時該公司在美國部署了精銳團隊，遊說能力相當出色。然而，由於之後貿易摩擦減少，我懷疑他們的情報收集能力有所下降。我認為他們應該重新考慮聘用龐皮歐作為顧問的決定。

此外，副總統萬斯（JD Vance）的根據地是俄亥俄州，正是克利夫蘭克里夫的總部所在地。如何說服范斯，將是日鐵必須謀劃的重要課題。

對日鐵而言，無法成功收購美國鋼鐵，將對其經營戰略造成重大打擊。在這種情況下，必須思考替代方案。若無法進行收購，可能要改採資本合作或技術合作的方式，但這樣一來，合作範圍將受到限制。因此，日鐵勢必需重新調整戰略，例如尋求與其他鋼鐵製造商結盟等。

然而，這次的問題並非源於美國的對日政策，而是由克利夫蘭克里夫的CEO貢卡爾維斯和全美鋼鐵工會（USW）聯手發動的個案，無法一概而論。即便最終無法解決這起爭議，應該也不會成為日本對美投資或收購美國企業的阻礙因素。就對美投資而言，目前美國基本上對中國以外的國家都持歡迎態度。當然，從日鐵的對美談判策略來看，我認為應該持續強調「這可能影響到日本產業界的整體利益」。

特朗普再主白宮，外界關注中美關係走向。（資料圖片）

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