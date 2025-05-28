幼稚園午睡時間無人看管　2歲童卡床欄窒息亡　女教師臨五年監禁

塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）一間私營幼稚園5月19日發生悲劇，一名2歲男童午睡時疑誤卡在雙層床的欄杆，導致窒息身亡，事件引發眾努。當地司法機構及警方表示，一名29歲老師本應在房間內看守，但事發時她卻不在睡眠區。警方其後以疏忽職守為由將涉事老師逮捕。



塔吉克媒體Asia-Plus報道，這宗悲據於下午1時左右發生，涉事男童當時正在雙層床的上層午睡，期間卻不慎從床上掉落並卡在床的金屬欄杆之間，最後不幸窒息死亡。

2025年5月19日，塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）一間私營幼稚園中，一名2歲男童午睡時疑誤卡在雙層床的欄杆，導致窒息身亡。警方其後以疏忽職守為由，逮捕原本應在房間看守的29歲老師。（Getty/示意圖，非涉事老師）

塔吉克內政部表示，涉事老師於去年9月1日被任命為該幼稚園教師，並從4月起被口頭任命為一組3歲以下兒童的輔導老師。

內政部稱，該名老師事發時擅自離開，留下兒童們無人看管，嚴重違反了校園制定的規則。據當地法律，她因未適當履行保障未成年人生命和健康的職責而須面臨刑事訴訟，一旦罪成或將面臨最高5年的監禁，而相關調查目前仍在進行中。

2025年5月19日，塔吉克首都杜尚別（Dushanbe）一間私營幼稚園中，一名2歲男童午睡時疑誤卡在雙層床的欄杆，導致窒息身亡。（網路圖片截圖）

事件引起家長們的廣泛關注，許多人要求對私營幼稚園進行更嚴格的監管，並提高工作人員的責任感。