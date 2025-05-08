美國近期邪教組織「764」正在崛起，蔓延在全美各地的角落！



美國聯邦調查局（Federal Bureau of Investigation, FBI）正在立案追緝名為764的犯罪集團。據傳，764利用網路、通訊軟體和遊戲聊天室來鎖定兒童，尤其是專挑9歲孩童下手。在獲得信任後，利用威脅、勒索及操控手段，迫使兒童拍攝並傳送自身私密影像。隨後再以威脅公開影像的理由，逼兒童自虐、虐待動物和更大尺度的性照片或影片，所作所為令人髮指，猶如美國版N號房。

美版N號房！邪教「764」專逼9歲童自虐拍裸照 主謀創教時僅15歲（01製圖）

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FBI調查發現，764與新納粹及撒旦主義有關，其創辦人卡登海德（Bradley Cadenhead）2020年創辦此集團時，年僅15歲，764為他家的郵遞區號。據《紐約郵報》（New York Post）報道，現在這個組織已經在全美蔓延，涉及至少250起案件，且各地FBI辦公室皆有相關調查案件。

764集團會藉由遊戲聊天室、社群媒體及手機應用程式聯絡受害兒童，尤其鎖定9歲的兒童。利用威脅、勒索及操控手段，獲取大量兒童的私密照片和影片。再以公布這些影像為由，逼兒童拍攝自虐影片、殘害動物影片和更大尺度的性照片和影像，隨後將這些影像出售。

警方表示，這些網路犯罪分子不僅出於意識形態，也可能為滿足性慾、追求社會地位或尋求歸屬感而犯罪，動機複雜且難以預測。去年警方逮捕一名17歲少女，因其打電話對學校和宗教場所發起炸彈威脅。結果經過調查，此少女也是受到764集團操控，警方還在其手上發現自殘痕跡，以及芭比娃娃遭脫除衣物，寫上764的字樣。

日前警方逮捕兩名主嫌，分別為21歲的瓦拉吉安尼斯（Prasan Nepa Leonidas Varagiannis）和20歲的尼帕爾（Prasan Nepal），加上創辦人卡登海德現年也僅20歲左右。764犯罪集團主要成員都相當年輕，手段卻令人髮指。

警方提醒家長關注自家孩童身心發展並留意以下現象：

．孩子自殘或表達自殺想法

．孩子手機出現色情照片或影像

．手機有孩子自己的裸露照片或影片

．突然變得更加孤僻和喜怒無常

．飲食、睡眠和穿衣習慣的突然改變

．寵物在不明情況下受到傷害或死亡

．孩子在皮膚上刻下文字或符號來傷害自己

．用血或任何看起來像血的東西寫字



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】