扮「美國隊長」圖闖中國駐韓國大使館　尹錫悅支持者被判監1.5年

韓國前總統尹錫悅支持者安某身穿漫威電影人物「美國隊長」服裝試圖強闖中國駐韓大使館後，首爾中央地方法院刑事審判第12獨任庭周三（28日）宣判安某獲刑1.5年。



根據韓聯社，安某因涉嫌非法入侵建築物未遂、損壞財物及公共物品等被檢方逮捕起訴。法庭認為，被告人承認所有罪行，綜合全案證據認定各項指控均成立。被告人為達成其個人的政治目的，意圖吸引公眾關注而犯下罪行，鑑於其對公權力的蔑視態度而作出上述量刑決定。

40多歲的安某2月14日身穿漫威電影中超級英雄「美國隊長」的制服，宣稱「將對中國大使館進行恐襲」後，實施犯罪行為。韓國南大門警察署於14日晚上7時36分左右拘留他，理由是涉嫌非法闖入建築物未遂。

尹錫悅爆出戒嚴風波及被拘捕後，他所屬一方與執政黨的對華表態也備受關注，如執政國民力量黨議員質疑身處當地的中國人參加支持彈劾尹錫悅的集會，有聲音認為此舉是在煽動「反華」情緒，轉移民眾的注意力。

在彈劾案法庭審訊中，尹錫悅方面又在1月提交的約60頁辯解文件中主張，戒嚴原因是「國會議員選舉舞弊，背後有中國和朝鮮介入」，更以選舉委員會系統密碼與中國政務服務熱線電話號碼相同作為理由，此說法遭批評是欠缺證據、不負責任。