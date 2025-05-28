土耳其總統擬草議新憲法　或想尋求延長統治

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）5月27日表示，他已任命法律專家團隊開始製定新憲法。批評人士稱，新憲法或使其在2028年本屆任期結束後繼續執政。



據美媒報道，埃爾多安在一次演講中對執政黨的地方行政人員表示：「我已指派10名法律專家開始工作，透過這些努力，我們將繼續推進新憲法的準備。」

埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）從2014年起擔任土耳其總統。（Reuters）

根據現行憲法，除非提前舉行選舉或修改法律框架，否則埃爾多安不能再次參選。批評者認為，埃爾多安或想尋求延長統治，因而推動法律修改。而埃爾多安則否認尋求新憲法是為繼續掌權，上周他表示：「新憲法不是為我們自己，而是為我們的國家。」

埃爾多安從2014年起擔任土耳其總統。在2017年之前，土耳其總統的任期為5年，最多可連任一次，即總共10年。然而土耳其2017年通過修憲公投，修憲後總統同樣也僅可連任一次，但修憲前的任期不被計在內。埃爾多安後於2018年再次當選，新憲法則不將此視為連任，這使得他在2023年第三次當選，並將執政至2028年。