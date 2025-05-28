俄羅斯外長：支持再於土耳其舉行下一輪俄烏和談

俄羅斯支持由土耳其作為東道國，再次舉行它與烏克蘭的下一輪和平談判。此前兩國在美國尋求停戰的努力之下已在土耳其進行了第一輪會談，但未取得重大進展。



俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5月27日在莫斯科與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）會談後說：「我們感謝土耳其願意繼續協助這一談判，並推動和平解決。」

俄烏兩國16日在伊斯坦堡舉行了俄烏戰爭爆發以來的首次直接會談，俄方在會談期間未接受美國提出的為期30天的停火方案，並重申己方的停戰要求。

2025年5月27日，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科舉行的記者會上，與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）握手。（Reuters）

歐洲國家和美國支持教宗良十四世（Pope Leo XIV）提出在梵蒂岡舉行俄烏談判的提議，但俄羅斯已拒絕這一想法。

彭博社引述克里姆林宮消息說，菲丹26日已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。

2025年5月26日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在莫斯科與與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）會晤期間握手。（Reuters）

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）周二說，俄羅斯仍在制定與烏克蘭的和平協議備忘錄草案，其中將概述解決危機問題的原則、可能達成和平協議的時間表，以及在達成協議情況下可能進行的「一段時期內的停火」。

新華社引述扎哈羅娃在記者會上的話說，文件制定完成後，俄方將向烏方轉交這份備忘錄。

俄烏代表團2025年5月16日在土耳其主持下舉行談判（Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS）

普京19日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，雙方商定俄方將提議並準備與烏克蘭方面就未來可能達成的和平協議研究起草一份備忘錄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

