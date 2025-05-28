泰柬邊境爆發短暫交火衝突幸無人傷亡 兩國高層緊急通話降溫
撰文：羅保熙
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泰國與柬埔寨軍隊於5月28日清晨近6時在烏汶叻差他尼府（Ubon Ratchathani）沖博克（Chong Bok）邊境發生短暫交火事件，事件中未有造成人員傷亡。泰國副總理兼國防部長蓬坦（Phumtham Wechayachai）證實衝突發生，並指是柬方首先開火，泰軍被迫還擊以捍衛主權。
周三的交火地點位於一處尚未劃界的爭議地區，雙方均聲稱擁有當地主權。事發時，泰方偵測到柬軍試圖在泰國主張領土內設立據點，因此派兵前往查明，引發短暫交火，約持續了10分鐘。泰方表示，駐軍原本執行的是例行巡邏與邊境協調任務，並無挑釁意圖。
蓬坦強調，泰方開火屬於正當防衛，旨在保護士兵安全與國家領土完整。他已指示各部隊保持克制，並稱目前雙方雖然仍對峙，但局勢總體可控。據報衝突發生後，泰柬軍方作緊急聯絡，經過兩輪高層溝通後，迅速達成停火協定。
此前，泰國已經多次對柬埔寨在該區域採取的動作表示關注，包括曾於745號高地一帶挖掘戰壕。此次為柬方第二次在該區域部署兵力，意圖強化其主權主張。
泰柬邊界過去也曾發生流血衝突。例如，2011年，兩國軍隊也曾發生多天的交火，造成逾20 人死亡。
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