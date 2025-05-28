特朗普斥普京「玩火」　克宮：國家利益最重要　感謝美國總統調停

美國總統特朗普（Donald Trump）5月27日在社交平台批評俄羅斯近期對烏克蘭發動的大規模空襲，稱普京「在玩火」，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應稱，對俄羅斯而言國家利益最為重要，又再次感謝美國為和平的付出。普京的外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）則稱，特朗普對俄烏之間的真實情況了解不足。



特朗普在Truth Social撰文批評俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）：「普京沒有意識到的是，如果不是因為我，俄羅斯早就會發生很多非常糟糕的事情，我要強調是非常糟糕。他正在玩火！」

2025年5月11日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）在里姆林宮向媒體發表聲明。（Reuters）

佩斯科夫表示：「就像美國一樣，俄羅斯也有自己的國家利益，這些利益對我們來說是最重要的，對我們的總統來說也是最重要的。」

他還稱，特朗普政府顯然正在為達成和平解決方案「付出巨大努力」，俄羅斯「感謝特朗普總統本人的調停」。

2025年5月25日，美國新澤西州，圖為特朗普在莫里斯敦機場登機前揮手致意。（Reuters）

烏沙科夫則對俄羅斯國營電視台記者表示，特朗普的言論顯示他對戰爭的現實了解不充分：「特朗普沒有被充分告知俄烏對峙下所發生的真實情況」。

據美媒報道，普京上周在與特朗普通話期間承諾起草一份備忘錄，列明俄方對停火的條件，惟據特朗普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg），白宮至今未有收到這份備忘錄。