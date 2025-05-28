特朗普斥普京「在玩火」　梅德韋傑夫：最壞情況是第三次世界大戰

俄羅斯軍隊近日不斷向烏克蘭發動猛烈空襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼早前批評普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「發瘋」，5月27日再撰文嚴厲批評普京「正在玩火」(playing with fire)。俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medevev）其後回應指：「談一下俄羅斯發生糟糕的事情，我只知道一件非常糟糕的事情——第三次世界大戰。」



據路透社報道，俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部的戰事取得進展之際，特朗普指責普京拒絕與基輔進行停火談判是在「玩火」。

2025年5月27日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台撰文譴責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）：「普京沒有意識到的是，如果不是因為我，俄羅斯早就會發生很多非常糟糕的事情，我要強調是非常糟糕。他正在玩火！」（X@TruthTrumpPosts）

特朗普在其社交平台撰文譴責俄羅斯總統：「普京沒有意識到的是，如果不是因為我，俄羅斯早就會發生很多非常糟糕的事情，我要強調是非常糟糕。他正在玩火！」

特朗普上周與普京通電話後，俄方持續對烏克蘭發動空襲，這讓特朗普感到沮喪。他25日（周日）曾在社交平台指控普京「徹底瘋了」。

2025年5月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台撰文指控俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「徹底瘋了」(has gone absolutely crazy）。（X@TruthTrumpPosts）

報道指，普京上周與特朗普進行兩小時的通話後表示，俄羅斯正準備與烏克蘭合作，就未來的和平協議草擬備忘錄。

2025年5月27日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，左）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，右）。（Reuters）

報道引述克里姆林宮同日表示，無法預計起草備忘錄需要多長時間，表示仍在準備中。基輔和歐洲各國政府皆指責莫斯科透過拖延談判，乘機在戰場上不斷向前推進。

俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫回應特朗普的言論：

梅德韋傑夫回應特朗普的言論時表示：「有關特朗普談到普京正在玩火和俄羅斯發生很糟糕的事情。我只知道一件很糟糕的事情，那就是第三次世界大戰。我希望特朗普明白這一點」。