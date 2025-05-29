默茨晤澤連斯基：德方將助烏方製長程導彈　俄外長：直接介入戰爭

俄烏戰爭持續之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月28日到訪柏林，與德國總理默茨（Friedrich Merz）會面。默茨會後表示，將協助基輔政府生產長程導彈，兩國稍後將就合作簽署諒解備忘錄。默茨並未透露是否有向烏方提供金牛座導彈。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指德國與烏克蘭合作生產長程導彈等同「直接介入俄烏戰事」。



據英國《衛報》報道，烏克蘭和德國已同意未來進行軍事合作，柏林將為烏克蘭境內遠程武器的生產提供資金支持。

澤連斯基同日較早時候警告，俄羅斯已在烏方與俄方接壤的蘇梅地區（Sumy Region）集結5萬軍隊；俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）早前宣布有意在那裏設立緩衝區。

2025年5月19日，俄羅斯克拉斯諾達爾地區（Krasnodar），圖為普京在與特朗普通話後回答傳媒問題。（Reuters）

默茨與澤連斯基會面後表示，這些遠程武器將由基輔和柏林合作生產。默茨指：我們的國防部長今日將簽署一份有關採購烏克蘭製造的遠程武器系統的諒解備忘錄。」

默茨強調：「射程將不受限制，這將能夠讓烏克蘭完全自我防衛，即使是針對其領土以外的軍事目標亦能使用。」

據報道，默茨拒絕回應是否會向烏方提供「金牛座」飛彈的揣測，並表示今後將採取「戰略模糊」的態度，不會透露具體向烏克蘭提供的武器。

2025年5月28日，德國柏林，總理默茨（Friedrich Merz，右）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）在總理府會面後出席新聞發布會。（Reuters）

兩位領導人並未透露烏克蘭將具體生產什麼武器。澤連斯基表示，他預計首批武器將於2026年6月完成。

報道指，德國防部其後宣布，將向烏克蘭額外提供約50億歐元（約443億港元）的軍事援助。

據路透社同日報道，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，德國計劃與烏克蘭聯合開發遠程飛彈，並向基輔提供坦克，顯示德國已參與俄烏戰爭。

2025年5月27日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在會見土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）後舉行新聞發布會。（Reuters）

拉夫羅夫強調，柏林的決定正在「加劇緊張局勢」，並補充指，他希望德國「負責任的政治家」能夠「做出正確的結論，並停止這種瘋狂行為」。