特朗普：哈佛應設15%海外生上限　最國際化學院60%留學生人人自危

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日不斷高調打壓哈佛大學（Harvard University）；他5月28日表示，哈佛應就國際生設定15%的人數上限，並指哈佛須提交現時所有留學生的名單。特朗普政府上周嘗試禁止哈佛招生海外生，有媒體指，若禁令最終落實執行，在哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School，HKS），將有近60%來自國外的學生無法繼續就讀。



據路透社報道，特朗普28日（周三）在白宮見記者時指，哈佛大學應該對其招收的外國學生人數設定15%的上限，而哈佛需要向其政府提交所有國際生的名單。

特朗普又強調：「哈佛大學必須端正他們的行為。哈佛對我們的國家極度不尊重，他們現時所做的一切只會讓他們越發泥足深陷。」

2025年5月28日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump）為哥倫比亞特區代理聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）宣誓就職時發表講話。（Reuters）

據哈佛大學學生報《哈佛深紅報》（Harvard Crimson）報道，哈佛大學甘迺迪學院是該校國際化程度最高的學院，近年來國際生的比例不斷上升，2024年達到破紀錄的59%。

在特朗普禁令的陰霾下，不少海外學生都感到憂心，擔心要被迫轉學；教職員工則擔心甘迺迪學院作為全球公共政策學術中心的地位可能會受到威脅。

一名來自智利，攻讀環保政治的博士生Magdalena Donoso表示，「這（特朗普禁令）就像國際生最擔心的事情突然變成了現實。」Donoso談到當初被甘迺迪學院錄取時指：「我立刻致電父親，然後大概六分鐘後，可能整個智利都知道我被哈佛錄取了。」

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

現在，她完全不確定自己是否還能繼續留在美國完成學業。Donoso無奈地坦承：「我們現在無能為力，完全沒有任何辦法可以試圖自救。」

Donoso的伴侶Daniel Mellow正在甘迺迪學院攻讀國際發展的公共管理碩士學位，他形容整個學院的氣氛「相當災難性」。

據報道，甘迺迪學院的課程設計很大一部份是針對正在擔任公職的人員或政策制定者的學生，其中許多生源都來自美國以外。

甘迺迪學院的中期公共管理碩士學位，旨在為為發展中國家或轉型國家的領導人提供專門的獎學金計劃。國際生佔甘迺迪學院國際發展公共管理碩士 (MPA) 學位的87%，該學位培養學生為低收入地區和國家制定社會和經濟政策。擁有比利時君主繼承權的伊莉莎白公主（Princess Elizabeth）就是HKS的公共政策專業學生。

2024年7月23日，英國牛津，比利時伊莉莎白公主（Princess Elizabeth）參加牛津大學的畢業典禮。（Getty）

Mellow是就讀國際發展公共管理碩士課程中少數的美國公民之一。他認為：「如果沒有國際生，我們這門專業就無法保留原有的特質；作為一名美國學生，能夠與這些我認識的、將來或有機會成為埃塞俄比亞財長或秘魯環境部長的人一起就學，對我而言有莫大的裨益。」

在一所致力於研究公共政策和解決全球問題的學校，甘迺迪學院1992年的畢業生，現時在該校任教經濟學的教授Jason Furman認為，國際生的存在「絕對至關重要」，尤其是在課堂上。他教授一門國際經濟學課程，而該課程中的大多數學生皆來自海外。

Furman指：「如果沒有國際生的參與，美國人的學習效果會變差。」

甘迺迪學院另一名教授，阿什民主治理與創新中心（Ash Center for Innovation and Democratic Governance）總監Archon Fung表示，阿什中心依靠其他國家（包括威權政權和較弱的民主國家）學者的見解來實現其使命，讓彼此找到「讓民主變得更強大、更深入和更有韌性」的方法。

2025年5月28日，圖為哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）校園。（哈佛甘迺迪學院官網）

甘迺迪學院教授、全國有色人種協進會前主席Cornell Brooks表示，取消哈佛大學的「學生和交流訪問學者項目」（SEVP）認證將使他的班級失去來自全球各地的「參照物」，繼而影響美國學生和國際生的學習。Brooks指，在他的社會正義、民權和刑事司法改革課程中，他非常重視能夠向國際生授課。

Brooks無奈地指：「學院內的教授們都面臨有關學院使命和未來存亡的問題。我們私下都在討論要如何繼續開展工作。」

Brooks總結道：「我認為，我們即使不被視為世上最好的政策學院，也是最好的政策學院之一，但這一切建基於我們在政策學院裡能夠擁有並看見這個世界。」