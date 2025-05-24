特朗普向哈佛開刀　比利時美女公主也遭殃　或無法完成碩士學位

英國媒體報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府禁止哈佛大學招收國際生的政策在國內外都引起軒然大波。擁有比利時的王位繼承權，23歲的伊麗莎白公主（Princess Elizabeth）正在哈佛大學攻讀為期2年的公共政策碩士課程，剛完成首年課程。美國土安全部（DHS）對哈佛實施的禁令不但影響今年9月入校的新生，現時的在校生亦被要求轉校，否則無否保留合法留在美國的學生簽證。



據英國《衛報》報道，美國土安全部5月22日（周四）發聲明，宣布終止哈佛大學「學生和交流訪客計劃」（Student and Exchange Visitor Program，SEVP）的認證，此舉代表哈佛大學將不能再招收國際學生，現時在校的國際生亦必須轉學，否則將失去合法留在美國的簽證。

2025年4月15日，美國麻省劍橋市，人們在哈佛大學（Harvard University）商學院校園內行走。（Reuters）

報道引述比利時王室發言人範多恩（Lore Vandoorne）表示：「伊麗莎白公主剛剛（在哈佛大學）度過她的第一年。（特朗普政府的）決定的影響在未來數日/數週內才會更明朗。我們正就（哈佛的）情況進行調查。」

比利時王室通訊主管貝爾特（Xavier Baert）補充道：「我們目前正在分析此事，期望事態將會平復下來。未來幾日和數週依然有很多事情可能發生。」

據報道，伊莉莎白公主正在哈佛大學攻讀公共政策，這是一個為期兩年的碩士課程。根據哈佛大學官網介紹，該課程旨在開闊學生的視野，提高他們的技能，為「在公共服務領域取得成功」打好基礎。

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伊莉莎白公主是比利時王位的繼承人，也是菲利普國王（King Philippe）和瑪蒂爾德王后（Queen Mathilde）四名子女中的長女。在進入哈佛大學之前，她在英國牛津大學獲得歷史和政治學士學位。

在特朗普政府向哈佛大學施以禁令後，哈佛大學迅速向法院提出訴訟。一名聯邦法官23日（周五）頒布臨時禁制令，暫時叫停特朗普政府剝奪哈佛大學招收國際學生的資格。