特朗普盼達成新核協議　警告內塔尼亞胡暫勿攻擊伊朗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月28日說，他已警告以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）暫勿攻擊伊朗，以便美方有更多時間推動與伊朗達成新的核協議。



特朗普周三在白宮告訴記者：「我告訴他（內塔尼亞胡），現在這麼做（攻擊伊朗）不合適，因為我們已經非常接近達成解決方案。現在情況隨時可能發生變化，一個電話就能改變一切。」

特朗普還說，他認為伊朗希望達成協議，這將「挽救許多生命」，協議可能在未來幾週內達成。

美國《紐約時報》20日曾稱，美國情報表明，以色列正為打擊伊朗核設施做準備。以色列官員告訴美方，即使美國與伊朗達成協議，內塔尼亞胡仍可能下令以軍攻擊伊朗的核設施。不過內塔尼亞胡辦公室已駁斥有關報道，並稱之為「假新聞」。

美國與伊朗在阿曼斡旋下，5月23日在意大利首都羅馬舉行第五輪間接談判。雖然阿曼外長巴德爾（Badr bin Hamad al-Busaidi）說談判「取得了一些非決定性的進展」，但雙方在若干核心問題上仍存在嚴重分歧。

2025年5月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮，為哥倫比亞特區臨時美國檢察官皮羅（Jeanine Pirro）舉行宣誓就職儀式時發表講話。（Reuters）

美方堅持伊朗全面停止所有級別的鈾濃縮活動，伊朗則強調適度開展鈾濃縮活動是其和平利用核能權利的一部份，拒絕「零濃縮」要求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

