伊朗外長警告：若歐洲恢復制裁或引發核危機

伊朗5月16日將於土耳其與2015年核協議的歐洲締約方英國、法國和德國舉行會談。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）發出警告稱，若歐洲大國重新實施對伊朗的制裁，將會引發全球核擴散危機，並主要影響歐洲人。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前訪問中東時透露，伊朗與英國、法國和德國的核協議「即將達成」。阿拉格齊稱，16日的會談將以副外長級別進行。

伊朗在2015年與美國、德國、法國、英國、俄羅斯及中國簽訂《聯合全面行動計劃》（Joint Comprehensive Plan of Action，簡稱「伊朗核協議」），容許伊朗庫存最多202.8公斤的低濃縮鈾，阻止伊朗擁有核武，並換取國際社會的經濟援助。不過美國在2018年單方面退出後，伊朗多次違反協議內容，惟當局仍繼續容許國際原子能機構（IAEA）人員到當地全面視察。